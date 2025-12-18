Работа в Харькове и области: кому платят 40 тысяч гривен (вакансии)
По состоянию на 18 декабря в Харьковской области актуальны 2568 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия закройщика с зарплатой в 40 тысяч гривен. Механик по ремонту транспорта будет иметь 30 тысяч грн, а врач-стоматолог-ортопед – 29900.
Терапевт речи будет зарабатывать 29 тысяч, логист – 25 тысяч, навешиватель заготовок – 21 тысячу, дозировщик компонентов бетонных смесей – 20 тысяч, энергетик и присукальщик основ – 19900, а водитель дрезины – 19550.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
Напомним, начальник Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Юрий Кундрюков в интервью МГ «Объектив» рассказал о результатах в уходящем году и планах на 2026-й.
