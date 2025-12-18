Live

Работа в Харькове и области: кому платят 40 тысяч гривен (вакансии)

Общество 12:38   18.12.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: кому платят 40 тысяч гривен (вакансии) Фото: ХОВА

По состоянию на 18 декабря в Харьковской области актуальны 2568 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия закройщика с зарплатой в 40 тысяч гривен. Механик по ремонту транспорта будет иметь 30 тысяч грн, а врач-стоматолог-ортопед – 29900.

Терапевт речи будет зарабатывать 29 тысяч, логист – 25 тысяч, навешиватель заготовок – 21 тысячу, дозировщик компонентов бетонных смесей – 20 тысяч, энергетик и присукальщик основ – 19900, а водитель дрезины – 19550.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, начальник Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Юрий Кундрюков в интервью МГ «Объектив» рассказал о результатах в уходящем году и планах на 2026-й.

Читайте также: Копы подозревают, что нашли коноплю в квартире на Салтовке – кто ее выращивал

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 18 декабря: пострадали мужчины, штурмы РФ
Новости Харькова — главное 18 декабря: пострадали мужчины, штурмы РФ
18.12.2025, 12:40
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
17.12.2025, 09:36
Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории
18.12.2025, 06:00
За Италию в центре Харькова заплатили почти 4 млн грн – ХАЦ
За Италию в центре Харькова заплатили почти 4 млн грн – ХАЦ
17.12.2025, 20:56
ISW: в Купянске очередное продвижение ВСУ, на севере РФ вернула в бой раненых
ISW: в Купянске очередное продвижение ВСУ, на севере РФ вернула в бой раненых
18.12.2025, 07:47
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
18.12.2025, 13:05

Новости по теме:

11.12.2025
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч
04.12.2025
Рейтинг глобальных сайтов с удалёнными вакансиями
04.12.2025
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен
28.11.2025
Кадровый пульс Украины 2025 года: ключевые тренды и изменения на рынке труда
20.11.2025
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 60 тысяч


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Работа в Харькове и области: кому платят 40 тысяч гривен (вакансии)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2025 в 12:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 18 декабря в Харьковской области актуальны 2568 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".