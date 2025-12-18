Скільки коштує приготувати кутю в Харкові: ціни повідомили у мерії

Порівняно з минулим роком приготування різдвяної куті в Харкові обійдеться дорожче на 10-20%, інформують у Харківській міськраді.

За даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, вартість наборів для куті в магазинах міста становить у середньому від 40 до 290 грн залежно від виробника, ваги та складу продукту. До складу наборів традиційно входить крупа пшенична, рис або булгур, мак, мед, сухофрукти.

При купівлі компонентів для куті окремо, основні інгредієнти коштуватимуть: крупа пшенична – від 25 грн/0,4 кг, рис довгозернистий – від 55 грн/кг, булгур – від 50 грн/кг, мед – від 80 грн/250 г, мак – від 26 грн/125 г, ядра волоських горіхів – від 350 грн/кг, родзинки – від 150 грн/кг.

Нагадаємо, раніше у Харкові проаналізували ціни на ялинки. За даними міськради, сосна залежно від розміру коштує в середньому 500-1500 грн, ялина – 1000-4000 грн, ялинка в горщику – від 4000 грн. Вартість набірної ялинки на підставці становить 250-300 грн. Зазначалось, що порівняно з минулим роком ціни на ялинки зросли в середньому на 15-20%.