Сколько стоит приготовить кутью в Харькове: цены сообщили в мэрии

По сравнению с прошлым годом приготовление рождественской кутьи в Харькове обойдется дороже на 10-20%, информируют в Харьковском горсовете.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка ХГС, стоимость наборов для кутьи в магазинах составляет в среднем от 40 до 290 грн в зависимости от производителя, веса и состава продукта. В состав наборов традиционно входит крупа пшеничная, рис или булгур, мак, мед, сухофрукты.

При покупке компонентов для кутьи отдельно, основные ингредиенты будут стоить: крупа пшеничная — от 25 грн/0,4 кг, рис длиннозерный — от 55 грн/кг, булгур — от 50 грн/кг, мед — от 80 грн/250 г, мак — от 26 грн/125 г, ядра грецких орехов — от 350 грн/кг, изюм — от 150 грн/кг.

Напомним, ранее в Харькове проанализировали цены на елки. По данным горсовета, сосна в зависимости от размера стоит в среднем 500-1500 грн, ель – 1000-4000 грн, елка в горшке – от 4000 грн. Стоимость наборной елки на подставке составляет 250-300 грн. Отмечалось, что по сравнению с прошлым годом, цены на елки выросли в среднем на 15-20%.