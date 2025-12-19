Live

Небезпечний туман вкриє Харківщину ввечері 19 грудня та вдень 20 грудня

Погода 18:14   19.12.2025
Оксана Якушко
Небезпечний туман вкриє Харківщину ввечері 19 грудня та вдень 20 грудня

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 19 – 20 грудня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«У найближчу годину з утриманням 20 грудня по Харкову й області очікують туман 🌫️, видимість становитиме 200 – 500 м. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – попередили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Синоптики повідомили про перший рівень небезпеки, жовтий 🟡.

Раніше синоптики прогнозували 19 грудня туман, мряку, на дорогах ймовірна місцями ожеледиця.

Автор: Оксана Якушко
