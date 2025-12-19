Небезпечний туман вкриє Харківщину ввечері 19 грудня та вдень 20 грудня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 19 – 20 грудня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«У найближчу годину з утриманням 20 грудня по Харкову й області очікують туман 🌫️, видимість становитиме 200 – 500 м. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – попередили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Синоптики повідомили про перший рівень небезпеки, жовтий 🟡.
Раніше синоптики прогнозували 19 грудня туман, мряку, на дорогах ймовірна місцями ожеледиця.
