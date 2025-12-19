Опасный туман накроет Харьковщину вечером 19 декабря и ночью ​​20 декабря

Live

Погода 18:14   19.12.2025
Оксана Якушко
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине 19 – 20 декабря сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«В ближайшее время и ночью 20 декабря в Харькове и области ожидают туман 🌫️, видимость будет составлять 200 — 500 м. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

Синоптики сообщили о I уровне опасности, желтый 🟡.

Ранее синоптики прогнозировали 19 декабря туман, изморось, на дорогах вероятна местами гололедица.

Автор: Оксана Якушко
