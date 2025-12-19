Зруйновані РФ будинки відновлять у Харкові коштом держсубвенції: перелік

Депутати доповнили перелік проєктів, які профінансують коштом субвенції з держбюджету на аварійно-відновлювальні роботи, повідомляє Харківська міськрада.

Відповідне рішення депутати ухвалили 19 грудня на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Список будинків на відновлення доповнили об’єктами за адресами: пр. Аерокосмічний, 176, пров. Фанінський, 3, вул. Китаєнка, 1-а, вул. Леся Сердюка, 12, 28, вул. Соборності України, 241, вул. Бучми, 36-а, пр. Людвіга Свободи, 60, вул. Нескорених, 12 та вул. Академіка Павлова, 134/16.

