Зруйновані РФ будинки відновлять у Харкові коштом держсубвенції: перелік

Суспільство 21:26   19.12.2025
Оксана Якушко
Зруйновані РФ будинки відновлять у Харкові коштом держсубвенції: перелік Фото: ХМР

Депутати доповнили перелік проєктів, які профінансують коштом субвенції з держбюджету на аварійно-відновлювальні роботи,  повідомляє Харківська міськрада.

Відповідне рішення депутати ухвалили 19 грудня на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Список будинків на відновлення доповнили об’єктами за адресами: пр. Аерокосмічний, 176, пров. Фанінський, 3, вул. Китаєнка, 1-а, вул. Леся Сердюка, 12, 28, вул. Соборності України, 241, вул. Бучми, 36-а, пр. Людвіга Свободи, 60, вул. Нескорених, 12 та вул. Академіка Павлова, 134/16.

Автор: Оксана Якушко
