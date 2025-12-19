Live

Разрушенные РФ дома восстановят в Харькове за счет госсубвенции: список

Общество 21:26   19.12.2025
Оксана Якушко
Разрушенные РФ дома восстановят в Харькове за счет госсубвенции: список Фото: ХГС

Депутаты дополнили список проектов, которые профинансируют за счет субвенции из госбюджета на аварийно-восстановительные работы, сообщает Харьковский горсовет.

Соответствующее решение депутаты приняли 19 декабря на внеочередной сессии городского совета.

Список домов на восстановление дополнили объектами по адресам: пр. Аэрокосмический, 176, пер. Фанинский, 3, ул. Китаенко, 1-а, ул. Леся Сердюка, 12, 28, ул. Соборности Украины, 241, ул. Бучмы, 36-а, пр. Людвига Свободы, 60, ул. Непокоренных, 12 и ул. Академика Павлова, 134/16.

Читайте также: В Харькове переименовали еще одну улицу: чье имя она носит

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
19.12.2025, 16:01
Новости Харькова — главное 19 декабря: пожары, судья сбила двух девочек
Новости Харькова — главное 19 декабря: пожары, судья сбила двух девочек
19.12.2025, 22:10
Антидроновые коридоры устанавливают вокруг Харькова (видео)
Антидроновые коридоры устанавливают вокруг Харькова (видео)
19.12.2025, 14:22
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
18.12.2025, 13:05
Накануне в ДТП в Харькове погибли три человека (фото)
Накануне в ДТП в Харькове погибли три человека (фото)
19.12.2025, 15:20
Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы
Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы
19.12.2025, 21:44

Новости по теме:

19.12.2025
Новый сквер появится в центре Харькова – выделили участок земли
19.12.2025
На ремонт дорог больше, чем на оборону города: бюджет Харькова на 2026 год
19.11.2025
Сколько выделил Харьковский горсовет на поддержку военных
26.10.2025
Завтра, 27 октября, пройдет внеочередная сессия Харьковского горсовета
22.05.2025
Деньги на восстановление, зарплаты и помощь ВСУ выделил Харьковский горсовет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Разрушенные РФ дома восстановят в Харькове за счет госсубвенции: список», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2025 в 21:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты дополнили список проектов, которые профинансируют за счет субвенции из госбюджета на аварийно-восстановительные работы, сообщает Харьковский горсовет.".