Разрушенные РФ дома восстановят в Харькове за счет госсубвенции: список

Депутаты дополнили список проектов, которые профинансируют за счет субвенции из госбюджета на аварийно-восстановительные работы, сообщает Харьковский горсовет.

Соответствующее решение депутаты приняли 19 декабря на внеочередной сессии городского совета.

Список домов на восстановление дополнили объектами по адресам: пр. Аэрокосмический, 176, пер. Фанинский, 3, ул. Китаенко, 1-а, ул. Леся Сердюка, 12, 28, ул. Соборности Украины, 241, ул. Бучмы, 36-а, пр. Людвига Свободы, 60, ул. Непокоренных, 12 и ул. Академика Павлова, 134/16.