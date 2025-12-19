Разрушенные РФ дома восстановят в Харькове за счет госсубвенции: список
Фото: ХГС
Депутаты дополнили список проектов, которые профинансируют за счет субвенции из госбюджета на аварийно-восстановительные работы, сообщает Харьковский горсовет.
Соответствующее решение депутаты приняли 19 декабря на внеочередной сессии городского совета.
Список домов на восстановление дополнили объектами по адресам: пр. Аэрокосмический, 176, пер. Фанинский, 3, ул. Китаенко, 1-а, ул. Леся Сердюка, 12, 28, ул. Соборности Украины, 241, ул. Бучмы, 36-а, пр. Людвига Свободы, 60, ул. Непокоренных, 12 и ул. Академика Павлова, 134/16.
