Live

Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:42   21.12.2025
Оксана Якушко
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 боїв, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росіяни атакували біля населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького й Обухівки. Чотири бої наразі тривають.

На Куп’янському напрямку росіяни шість разів атакували позиції українських воїнів. Бої точилися біля Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки, чотири бої ще тривають.

На Лиманському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції українських воїнів біля населених пунктів Дружелюбівка, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного, п’ять боїв досі тривають.

Читайте також: Атака на Ізюм: загибель патрульної поліціянтки від КАБа підтвердила Нацполіція

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ракетою вдарили росіяни по селу на Харківщині
Ракетою вдарили росіяни по селу на Харківщині
21.12.2025, 19:00
Атака на Ізюм: загибель патрульної поліціянтки від КАБа підтвердила Нацполіція
Атака на Ізюм: загибель патрульної поліціянтки від КАБа підтвердила Нацполіція
21.12.2025, 15:56
Генерал, що доповів Путіну про перемогу у Куп’янську, зник у РФ – Зеленський
Генерал, що доповів Путіну про перемогу у Куп’янську, зник у РФ – Зеленський
21.12.2025, 15:00
Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих
Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих
21.12.2025, 17:45
Кисневу систему викрав чоловік з лікарні на Харківщині
Кисневу систему викрав чоловік з лікарні на Харківщині
21.12.2025, 13:44
ЗСУ просунулися в центрі Куп’янська, у росіян лихо з новобранцями – ISW
ЗСУ просунулися в центрі Куп’янська, у росіян лихо з новобранцями – ISW
21.12.2025, 11:38

Новини за темою:

21.12.2025
Де точилися бої минулої доби на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ
20.12.2025
З початку доби ворог атакував на Харківщині 15 разів, йде один бій – Генштаб
20.12.2025
Окупанти атакували 16 разів: дані Генштабу ЗСУ про бої на Харківщині
19.12.2025
Де атакували росіяни на Харківщині від початку доби – Генштаб ЗСУ
18.12.2025
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2025 в 17:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 боїв, повідомляє Генштаб ЗСУ.".