Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 боїв, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Росіяни атакували біля населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького й Обухівки. Чотири бої наразі тривають.
На Куп’янському напрямку росіяни шість разів атакували позиції українських воїнів. Бої точилися біля Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки, чотири бої ще тривають.
На Лиманському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції українських воїнів біля населених пунктів Дружелюбівка, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного, п’ять боїв досі тривають.
Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2025 в 17:42