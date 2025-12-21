Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении произошло 12 боев, сообщает Генштаб ВСУ.
Россияне атаковали возле населенных пунктов Волчанск, Прилипка, Двуречанское и в сторону Избицкого и Обуховки. Четыре боя сейчас продолжаются.
На Купянском направлении россияне шесть раз атаковали позиции украинских воинов. Бои шли у Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки, четыре боя еще продолжаются.
На Лиманском направлении россияне восемь раз штурмовали позиции украинских воинов возле населенных пунктов Дружелюбовка, Степное, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного, пять боев до сих пор продолжаются.
