Live

Жінка постраждала в ДТП в місті на Харківщині

Події 10:30   21.12.2025
Оксана Якушко
Жінка постраждала в ДТП в місті на Харківщині

Аварія сталася 20 грудня близько 22:20 у місті Зміїв, повідомляє Нацполіція.

Невідомий водій автомобіля Volkswagen Jetta не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Він зіткнувся із зустрічним автомобілем Daewoo під керуванням 41-річного чоловіка.

Після зіткнення автомобіль Volkswagen Jetta наїхав на припарковані біля магазину автомобілі ВАЗ 21021, Dаewoo Nexia та Opel Astra. Внаслідок зазначеної ДТП 28-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Jetta отримала травми. Її ушпиталили.

Слідчі відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Читайте також: Підозру отримала суддя, яка збила двох дітей у Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Жінка постраждала в ДТП в місті на Харківщині
Жінка постраждала в ДТП в місті на Харківщині
21.12.2025, 10:30
Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих
Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих
21.12.2025, 09:28
Сьогодні 21 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 грудня 2025: яке свято та день в історії
21.12.2025, 06:00
Де точилися бої минулої доби на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ
Де точилися бої минулої доби на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ
21.12.2025, 08:42
Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба у Харківській області
Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба у Харківській області
21.12.2025, 09:26
Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік
Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік
20.12.2025, 21:36

Новини за темою:

20.12.2025
Підозру отримала суддя, яка збила двох дітей у Харкові
20.12.2025
Пішохода збили на Харківщині: водійці ВАЗ вручили підозру
19.12.2025
Двох дітей збили в Харкові: за кермом Hyundai була суддя, подробиці (фото)
19.12.2025
Напередодні в ДТП у Харкові загинули три людини (фото)
19.12.2025
Смертельна аварія сталася на Харківщині: загинув пішохід, шукають свідків


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Жінка постраждала в ДТП в місті на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2025 в 10:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 20 грудня близько 22:20 у місті Зміїв, повідомляє Нацполіція.".