Жінка постраждала в ДТП в місті на Харківщині

Аварія сталася 20 грудня близько 22:20 у місті Зміїв, повідомляє Нацполіція.

Невідомий водій автомобіля Volkswagen Jetta не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Він зіткнувся із зустрічним автомобілем Daewoo під керуванням 41-річного чоловіка.

Після зіткнення автомобіль Volkswagen Jetta наїхав на припарковані біля магазину автомобілі ВАЗ 21021, Dаewoo Nexia та Opel Astra. Внаслідок зазначеної ДТП 28-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Jetta отримала травми. Її ушпиталили.

Слідчі відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.