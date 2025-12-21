Женщина пострадала в ДТП в городе Харьковской области

Авария произошла 20 декабря около 22:20 в городе Змиев, сообщает Нацполиция.

Неизвестный водитель автомобиля Volkswagen Jetta не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он столкнулся со встречным автомобилем Daewoo под управлением 41-летнего мужчины.

После столкновения автомобиль Volkswagen Jetta наехал на припаркованные возле магазина автомобили ВАЗ 21021, Daewoo Nexia и Opel Astra. В результате ДТП 28-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Jetta получила травмы. Ее госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.