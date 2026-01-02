Live

Пішов до бабусі 31 грудня і зник: де знайшли підлітка на Харківщині

Суспільство 11:39   02.01.2026
Вікторія Яковенко
Пішов до бабусі 31 грудня і зник: де знайшли підлітка на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині правоохоронці розшукали неповнолітнього, який пішов із дому.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що 1 січня отримали повідомлення про зникнення 15-річного мешканця селища Золочів.

«Ввечері 31 грудня хлопець вийшов із дому та пішов до своєї бабусі, яка проживає в сусідньому селі Макариха. Проте до місця призначення він не дійшов і перестав виходити на зв’язок», – зазначили правоохоронці.

Хлопця знайшли вночі 2 січня. Як з’ясувалося, він перебував у свого товариша. З підлітком поліцейські провели профілактичну бесіду, його повернули додому.

Нагадаємо, в облуправлінні патрульної поліції раніше розповіли, як провели новорічну ніч. Так, за нічну зміну патрульні обробили 135 викликів. Патрульні зафіксували: шість випадків управління у стані сп’яніння; одну спробу надання неправомірної вигоди; обробили чотири ДТП.

Читайте також: Скільки будинків постраждало в Харкові в грудні, повідомив Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Небезпечно може бути на дорогах Харківщини: що насувається на регіон
Небезпечно може бути на дорогах Харківщини: що насувається на регіон
02.01.2026, 12:33
Вранці 2 січня у Харкові чули вибух, в Бєлгороді було “гучно”
Вранці 2 січня у Харкові чули вибух, в Бєлгороді було “гучно”
02.01.2026, 09:47
«Наказ згори»: чому ворог перегруповується в районі Куп’янська – Машовець
«Наказ згори»: чому ворог перегруповується в районі Куп’янська – Машовець
02.01.2026, 09:47
Сьогодні 2 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 січня 2026: яке свято та день в історії
02.01.2026, 06:00
Пошкоджені екопарк та будинки: чим атакувала РФ Харківщину минулої доби
Пошкоджені екопарк та будинки: чим атакувала РФ Харківщину минулої доби
02.01.2026, 09:02
Три атаки на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без штурмів: Генштаб на 08:00
Три атаки на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без штурмів: Генштаб на 08:00
02.01.2026, 08:17

Новини за темою:

31.12.2025
Новини Харкова – головне за 31 грудня: пальба в ТЦК, ЗСУ про Куп’янськ
31.12.2023
У Харкові трамвай №12 вийшов на маршрут – мерія
30.12.2023
Як Харківський зоопарк працюватиме 31 грудня
01.01.2023
31 грудня в Харкові було аномально теплим, але не побило температурний рекорд


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пішов до бабусі 31 грудня і зник: де знайшли підлітка на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2026 в 11:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці розшукали неповнолітнього, який пішов із дому.".