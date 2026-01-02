Пішов до бабусі 31 грудня і зник: де знайшли підлітка на Харківщині

На Харківщині правоохоронці розшукали неповнолітнього, який пішов із дому.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що 1 січня отримали повідомлення про зникнення 15-річного мешканця селища Золочів.

«Ввечері 31 грудня хлопець вийшов із дому та пішов до своєї бабусі, яка проживає в сусідньому селі Макариха. Проте до місця призначення він не дійшов і перестав виходити на зв’язок», – зазначили правоохоронці.

Хлопця знайшли вночі 2 січня. Як з’ясувалося, він перебував у свого товариша. З підлітком поліцейські провели профілактичну бесіду, його повернули додому.

Нагадаємо, в облуправлінні патрульної поліції раніше розповіли, як провели новорічну ніч. Так, за нічну зміну патрульні обробили 135 викликів. Патрульні зафіксували: шість випадків управління у стані сп’яніння; одну спробу надання неправомірної вигоди; обробили чотири ДТП.