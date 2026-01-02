Пошел к бабушке 31 декабря и пропал: где нашли подростка на Харьковщине
На Харьковщине правоохранители разыскали несовершеннолетнего, который ушел с дома.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что 1 января получили сообщение об исчезновении 15-летнего жителя поселка Золочев.
«Вечером 31 декабря мальчик вышел из дома и пошел к своей бабушке, проживающей в соседнем селе Макариха. Однако до места назначения он не дошел и перестал выходить на связь», — отметили правоохранители.
Парня нашли ночью 2 января. Как выяснилось, он находился у своего товарища. С подростком полицейские провели профилактическую беседу, его вернули домой.
Напомним, в облуправлении патрульной полиции ранее рассказали, как провели новогоднюю ночь. Так, за ночную смену патрульные обработали 135 вызовов. Патрульные зафиксировали: 6 случаев управления в состоянии опьянения; одну попытку предоставления неправомерной выгоды; обработали четыре ДТП.
