Пошел к бабушке 31 декабря и пропал: где нашли подростка на Харьковщине

На Харьковщине правоохранители разыскали несовершеннолетнего, который ушел с дома.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что 1 января получили сообщение об исчезновении 15-летнего жителя поселка Золочев.

«Вечером 31 декабря мальчик вышел из дома и пошел к своей бабушке, проживающей в соседнем селе Макариха. Однако до места назначения он не дошел и перестал выходить на связь», — отметили правоохранители.

Парня нашли ночью 2 января. Как выяснилось, он находился у своего товарища. С подростком полицейские провели профилактическую беседу, его вернули домой.

