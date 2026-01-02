Live

Пошел к бабушке 31 декабря и пропал: где нашли подростка на Харьковщине

Общество 11:39   02.01.2026
Виктория Яковенко
Пошел к бабушке 31 декабря и пропал: где нашли подростка на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине правоохранители разыскали несовершеннолетнего, который ушел с дома.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что 1 января получили сообщение об исчезновении 15-летнего жителя поселка Золочев.

«Вечером 31 декабря мальчик вышел из дома и пошел к своей бабушке, проживающей в соседнем селе Макариха. Однако до места назначения он не дошел и перестал выходить на связь», — отметили правоохранители.

Парня нашли ночью 2 января. Как выяснилось, он находился у своего товарища. С подростком полицейские провели профилактическую беседу, его вернули домой.

Напомним, в облуправлении патрульной полиции ранее рассказали, как провели новогоднюю ночь. Так, за ночную смену патрульные обработали 135 вызовов. Патрульные зафиксировали: 6 случаев управления в состоянии опьянения; одну попытку предоставления неправомерной выгоды; обработали четыре ДТП.

Читайте также: Сколько домов пострадало в Харькове в декабре, сообщил Терехов

Автор: Виктория Яковенко
