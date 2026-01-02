Ракети били по центру Харкова: 30 поранених, загинув малюк – підсумки 2 січня

МГ «Об’єктив» підбила підсумки подій, що відбулися у Харкові та області на Новий рік та 2 січня.

Двома ракетами по середмістю Харкова сьогодні вдарили росіяни. У цей момент тривоги не було. Навіть моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду чотириповерхового будинку. За даними станом на вісімнадцяту сорок, був 31 постраждалий, 12 людей врятували, 3-річний хлопчик загинув. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, в людей в основному вибухові травми, садна та поранення склом. У декількох – гостра реакція на стрес, у тому числі – в шестимісячного хлопчика. Міський голова Ігор Терехов відзначив, що Сумській і Мироносицькій дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Протягом дня людей діставали з-під завалів. Через «прильоти» в центрі міста пошкоджені теплові та електричні мережі та мережа, яка живить електротранспорт. Попередньо Харківська обласна прокуратура повідомила, що удару завдали двома «іскандерами».

КАБом по харківському екопарку вдарила 1 січня російська армія. Внаслідок «прильоту» постраждала волонтерка 44 років. Керівник екопарку Іван Достов відзначив, що жінка вдарилася головою. Загрози її життю немає. Наслідки для тварин – трагічніші. Загинула значна кількість птахів. У місці «прильоту» була зимова будівля для пернатих, де жили декоративні кури, фазани та цесарки. Кількість вбитих росіянами птахів ще рахують. Також постраждали хижаки: стрес у левів і тигрів. Попередньо в екопарку зауважили, що загрози життям тварин немає. Також не відповідає дійсності інформація, що комусь із хижаків вдалося втекти. Відповідні чутки спростував голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. За даними прокуратури, ворог застосував УМПБ-5.

Також у перший день нового року по Холодногірському району прилетіли два БпЛА зі штучним інтелектом – V2U. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов. Обійшлося без постраждалих. Нові російські безпілотники здатні самостійно вишукувати для себе цілі. Зроблені БпЛА переважно з китайських компонентів.

Терехов навів сумну статистику щодо наслідків російського терору, якого зазнав Харків за минулий рік. По місту прийшлося 728 обстрілів. Внаслідок ударів загинула 41 людина, з них троє – діти. Ще 973 людини постраждали. Серед них – 106 дітей. Повітряну тривогу в Харкові оголошували 1826 разів – загалом вона тривала протягом 108 діб. В області тривоги оголошували понад 2400 разів. За цим показником Харківщина очолила антирейтинг регіонів України.

У військового ТЦК стріляв житель Харкова в переддень Нового року. Інцидент стався вранці 31 грудня на вулиці Харківських Дивізій. В ГУ Нацполіції повідомили: група оповіщення збиралася перевірити військово-облікові документи у 42-річного водія. Але він відкрив стрілянину та втік. За даними поліціянтів, куля пошкодила форму співробітника ТЦК. У Харківському обласному ТЦК та СП заявили про інше: військового з пораненням забрали до лікарні. Нападник скористався травматичною зброєю. Підозрюваного вже розшукали.