Ракеты ударили по центру Харькова: 30 раненых, погиб ребенок – итоги 2 января

МГ «Объектив» подвела итоги событий, которые произошли в Харькове и области на Новый год и 2 января.

Двумя ракетами по центру Харькова сегодня ударили россияне. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного дома. По данным по состоянию на 18:40, был 31 пострадавший, 12 человек спасли, один ребенок погиб под завалами. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. В течение дня людей доставали из-под завалов. Из-за «прилетов» в центре города повреждены тепловые и электрические сети и питающая электротранспорт сеть. Предварительно удар нанесли двумя «искандерами».

КАБом по харьковскому экопарку ударила 1 января русская армия. В результате «прилета» пострадала волонтер 44 лет. Руководитель экопарка Иван Достов отметил, что женщина ударилась головой. Угрозы ее жизни нет. Последствия для животных – более трагичны. Погибло большое количество птиц. В месте «прилета» было зимнее здание для пернатых, где жили декоративные куры, фазаны и цесарки. Количество убитых россиянами птиц еще считают. Также пострадали хищники: стресс у львов и тигров. Предварительно в экопарке заметили, что угрозы для жизни животных нет. Также не соответствует действительности информация, что кому-то из хищников удалось скрыться. Соответствующие слухи опроверг глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. По данным прокуратуры, враг применил УМПБ-5.

Также в первый день нового года по Холодногорскому району прилетели два БпЛА с искусственным интеллектом – V2U, заявил городской голова Харькова Игорь Терехов. Обошлось без пострадавших. Новые российские беспилотники способны самостоятельно изыскивать для себя цели. Сделаны БпЛА преимущественно из китайских составляющих.

Терехов привел печальную статистику относительно последствий российского террора, понесенного Харькову за прошлый год. На город пришлось 728 обстрелов. В результате ударов погиб 41 человек, из них трое – дети. Еще 973 человека пострадали. Среди них – 106 детей. Воздушную тревогу в Харькове объявляли 1826 раз – в общей сложности она продолжалась в течение 108 суток. В области тревоги объявляли более 2400 раз. По этому показателю Харьковщина возглавила антирейтинг регионов Украины.

В военного ТЦК стрелял житель Харькова в канун Нового года. Инцидент произошел утром 31 декабря на улице Харьковских Дивизий. В ГУ Нацполиции сообщили: группа оповещения собиралась проверить военно-учетные документы у 42-летнего водителя. Но он открыл стрельбу и скрылся. По данным полицейских, пуля повредила форму сотрудника ТЦК. В Харьковском областном ТЦК и СП заявили о другом: военного с ранением забрали в больницу. Нападавший воспользовался травматическим оружием. Подозреваемого уже разыскали.