Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки

Суспільство 09:40   03.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

Сьогодні, 3 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла, інформують в АТ “Харківобленерго”.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 08:00-10:30; 14:00-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00-03:30; 10:30–14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 10:30–14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00-03:30; 08:00–14:00; 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30

6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-22:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30

Дізнатися свою чергу можна  ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.

