Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки
Сьогодні, 3 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла, інформують в АТ “Харківобленерго”.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.2 08:00-10:30; 14:00-21:00
3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
3.2 00:00-03:30; 10:30–14:00; 21:00-24:00
4.1 00:00-03:30; 10:30–14:00; 17:30-24:00
4.2 00:00-03:30; 08:00–14:00; 21:00-24:00
5.1 14:00-17:30
5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30
6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-22:00
6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.
Читайте також: Смертельна пожежа у Новобаварському районі: горів диван і речі, загинула жінка
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: електроенергія, отключения света, світло, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2026 в 09:40;