Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики
Сегодня, 3 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света, информируют в АО «Харьковоблэнерго».
Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:
1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.2 08:00-10:30; 14:00-21:00
3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
3.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00
4.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 21:00-24:00
5.1 14:00-17:30
5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30
6.1 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-22:00
6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.
