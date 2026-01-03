Live

Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики

Общество 09:40   03.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Сегодня, 3 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света, информируют в АО «Харьковоблэнерго».

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 08:00-10:30; 14:00-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30

6.1 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-22:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.

Читайте также: Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Вьюга и гололед. Прогноз погоды на 3 января в Харькове и области
Вьюга и гололед. Прогноз погоды на 3 января в Харькове и области
02.01.2026, 20:15
Новости Харькова – главное 3 января: нашли мать погибшего ребенка, удары РФ
Новости Харькова – главное 3 января: нашли мать погибшего ребенка, удары РФ
03.01.2026, 09:23
Удар двумя «Искандерами» по Харькову: под завалами нашли тело женщины
Удар двумя «Искандерами» по Харькову: под завалами нашли тело женщины
03.01.2026, 07:36
5-этажка в Харькове разрушена, нашли тело ребенка
5-этажка в Харькове разрушена, нашли тело ребенка
02.01.2026, 22:09
Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео
Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео
02.01.2026, 16:11
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики
03.01.2026, 09:40

Новости по теме:

01.01.2026
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – информация энергетиков
29.12.2025
Как завтра на Харьковщине будут отключать свет – графики
29.12.2025
С помощью ИИ украинцам внушают, что света нет из-за действий власти — ЦПД
29.12.2025
Как будут отключать электричество в Харькове и области 29 декабря: график
28.12.2025
Как будут отключать свет в Харьковской области 28 декабря — график


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 января 2026 в 09:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 3 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света, информируют в АО «Харьковоблэнерго».".