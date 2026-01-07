Де зараз точаться бої в Харківській області – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили шість атак росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ще чотири бої точаться наразі. Окупанти намагаються просунутися біля населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік сіл Вільча й Тернова.
На Куп’янському напрямку росіяни вісім разів атакували позиції українського війська біля сіл Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська. Ще два бої тривають наразі.
На Лиманському напрямку росіяни здійснили 12 атак на позиції українських підрозділів біля сіл Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три зіткнення тривають і тепер.
