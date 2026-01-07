Live

Де зараз точаться бої в Харківській області – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:32   07.01.2026
Оксана Якушко
Де зараз точаться бої в Харківській області – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили шість атак росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ще чотири бої точаться наразі. Окупанти намагаються просунутися біля населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік сіл Вільча й Тернова.

На Куп’янському напрямку росіяни вісім разів атакували позиції українського війська біля сіл Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська. Ще два бої тривають наразі.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 12 атак на позиції українських підрозділів біля сіл Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три зіткнення тривають і тепер.

Читайте також: Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
07.01.2026, 23:00
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
07.01.2026, 21:16
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
07.01.2026, 22:00
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
07.01.2026, 13:49
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
07.01.2026, 21:35
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
07.01.2026, 21:15

Новини за темою:

07.01.2026
Масштабна пожежа на Бєлгородщині: СОУ уразили нафтобазу – Генштаб
06.01.2026
Два бої йдуть на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без атак: ГШ на 16:00
05.01.2026
Три атаки РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ повідомив, де йшли бої
04.01.2026
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
04.01.2026
Найбільше атак росіян було на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де зараз точаться бої в Харківській області – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2026 в 17:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили шість атак росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ.".