Де зараз точаться бої в Харківській області – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили шість атак росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ще чотири бої точаться наразі. Окупанти намагаються просунутися біля населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік сіл Вільча й Тернова.

На Куп’янському напрямку росіяни вісім разів атакували позиції українського війська біля сіл Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська. Ще два бої тривають наразі.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 12 атак на позиції українських підрозділів біля сіл Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три зіткнення тривають і тепер.