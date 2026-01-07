Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили шесть атак россиян, сообщает Генштаб ВСУ.

Еще четыре боя продолжаются сейчас. Оккупанты пытаются продвинуться возле населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону сел Вильча и Терновая.

На Купянском направлении россияне восемь раз атаковали позиции украинских защитников у сел Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска. Еще два боя продолжаются.

На Лиманском направлении россияне совершили 12 атак на позиции украинских подразделений возле сел Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодцы, Заречное, Мирное и Шандриголовое. Три столкновения продолжаются и сейчас.