Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 17:32   07.01.2026
Оксана Якушко
Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: ГШ

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили шесть атак россиян, сообщает Генштаб ВСУ.

Еще четыре боя продолжаются сейчас. Оккупанты пытаются продвинуться возле населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону сел Вильча и Терновая.

На Купянском направлении россияне восемь раз атаковали позиции украинских защитников у сел Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска. Еще два боя продолжаются.

На Лиманском направлении россияне совершили 12 атак на позиции украинских подразделений возле сел Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодцы, Заречное, Мирное и Шандриголовое. Три столкновения продолжаются и сейчас.

Автор: Оксана Якушко
