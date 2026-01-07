У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно – попередження синоптиків
Про небезпечну погоду, яка очікується 7 січня на Харківщині, проінформували у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Так у найближчу годину в Харкові та області очікується туман – видимість 200 – 500 метрів. А на дорогах – ожеледиця. Така небезпечна погода триватиме до кінця доби, зазначили синоптики.
Водіїв та пішоходів закликали бути вкрай уважними та обережними. Також синоптики повідомили, що у регіоні оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.
Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала прогноз погоди на 7 січня у Харкові та області. Так у Харківській області вдень очікується дощ, триматиметься хмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до 5° тепла. У Харкові також прогнозують дощ. Температура повітря вдень становитиме 2 – 4° тепла.
Читайте також: Ракета, БпЛА та FPV-дрони вдарили по Харківщині за добу – Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: опасная погода, погода, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно – попередження синоптиків», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2026 в 09:20;