У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно – попередження синоптиків

Погода 09:20   07.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про небезпечну погоду, яка очікується 7 січня на Харківщині, проінформували у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Так у найближчу годину в Харкові та області очікується туман – видимість 200 – 500 метрів. А на дорогах – ожеледиця. Така небезпечна погода триватиме до кінця доби, зазначили синоптики.

Небезпечна погода на Харківщині 7 січня

Водіїв та пішоходів закликали бути вкрай уважними та обережними. Також синоптики повідомили, що у регіоні оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала прогноз погоди на 7 січня у Харкові та області. Так у Харківській області вдень очікується дощ, триматиметься хмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до 5° тепла. У Харкові також прогнозують дощ. Температура повітря вдень становитиме 2 – 4° тепла.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
