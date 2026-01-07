У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно – попередження синоптиків

Про небезпечну погоду, яка очікується 7 січня на Харківщині, проінформували у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Так у найближчу годину в Харкові та області очікується туман – видимість 200 – 500 метрів. А на дорогах – ожеледиця. Така небезпечна погода триватиме до кінця доби, зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути вкрай уважними та обережними. Також синоптики повідомили, що у регіоні оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала прогноз погоди на 7 січня у Харкові та області. Так у Харківській області вдень очікується дощ, триматиметься хмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до 5° тепла. У Харкові також прогнозують дощ. Температура повітря вдень становитиме 2 – 4° тепла.