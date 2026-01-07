Live

В ближайший час на Харьковщине будет опасно – предупреждение синоптиков

Погода 09:20   07.01.2026
Об опасной погоде, которая ожидается 7 января на Харьковщине, проинформировали в Региональном центре по гидрометеорологии.

Так в ближайший час в Харькове и области ожидается туман – видимость 200 — 500 метров. А на дорогах – гололед. Такая опасная погода продлиться до конца суток, отметили синоптики.

Опасная погода на Харьковщине 7 января

Водителей и пешеходов призвали быть крайне внимательными и осторожными. Также синоптики сообщили, что в регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.

Напомним, МГ «Объектив» передавала прогноз погоды на 7 января в Харькове и области. Так в Харьковской области днем ​ ожидают дождь, будет держаться облачная погода. Температура воздуха днем будет колебаться ​​от 0 до 5° тепла. В Харькове ​​также прогнозируют дождь. Температура воздуха днем составит ​​2 – 4° тепла.

Читайте также: Ракета, БпЛА и FPV-дроны ударили по Харьковщине за сутки – Синегубов

