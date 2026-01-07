В ближайший час на Харьковщине будет опасно – предупреждение синоптиков
Об опасной погоде, которая ожидается 7 января на Харьковщине, проинформировали в Региональном центре по гидрометеорологии.
Так в ближайший час в Харькове и области ожидается туман – видимость 200 — 500 метров. А на дорогах – гололед. Такая опасная погода продлиться до конца суток, отметили синоптики.
Водителей и пешеходов призвали быть крайне внимательными и осторожными. Также синоптики сообщили, что в регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.
Напомним, МГ «Объектив» передавала прогноз погоды на 7 января в Харькове и области. Так в Харьковской области днем ожидают дождь, будет держаться облачная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до 5° тепла. В Харькове также прогнозируют дождь. Температура воздуха днем составит 2 – 4° тепла.
