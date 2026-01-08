Про ядерну енергію міркують у Харкові; сумна статистика ДТП – підсумки 8 січня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 8 січня.

Аварійні відключення сьогодні застосували у Харкові та регіоні. Причиною стала складна ситуація в енергетиці країни. Уночі та вранці росіяни масовано атакували енергооб’єкти в кількох областях. За даними Укренерго, станом на ранок знеструмлена була більшість абонентів сусідньої з Харківщиною Дніпропетровської області. Також значні проблеми зі струмом виникли на Запоріжжі. Харків у цей час продовжує оговтуватися від ударів по двох ключових ТЕЦ. Міський голова Ігор Терехов у етері «Радіо НВ» відзначив, що ще з двадцять другого року пропонував змінити підхід до функціонування енергетичної системи в Україні. Зараз, на його думку, ця потреба стала критичною. Серед того, що пропонує мер на найближчу перспективу – розміщувати енергетичні об’єкти під землею. Надалі, в разі встановлення стабільного миру, потрібно буде переходити на альтернативну енергетику. При цьому Терехов висловився за встановлення міні-ядерного обладнання та загалом розвиток ядерної енергетики.

У Харкові продовжують розбирати завали в середмісті, що утворилися внаслідок удару двох «іскандерів» 2 січня. Кількість загиблих залишається тією самою – шість людей. У лікарнях досі знаходяться семеро постраждалих, повідомила пресслужба ХОВА. За словами Ігоря Терехова, руйнації від цих «прильотів» жахливі – подібних у Харкові не було з першого року повномасштабного вторгнення. Загалом пошкоджено понад сорок дев’ять будинків, вилетіло більш як тисяча триста вікон.

Смертельна пожежа сталася в Харкові сьогодні вдень. Палало технічне приміщення на першому поверсі 14-поверхівки на вулиці Тарасенка. У ДСНС повідомили: горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. На місці рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, хто він – ще з’ясовують. Ще двох мешканців вивели із задимленої зони. Вогонь оперативно загасили, а причину пожежі встановлюють.

На 15% зросла кількість ДТП на Харківщині за рік. Про це свідчить статистика, яку підбило Головне управління Нацполіції в Харківській області. За даними поліціянтів, у 2025 в регіоні сталося 2899 аварій. Причому 707 із них – з потерпілими. Загинули 116 людей. Ще майже 900 отримали травми. У поліції відзначили, що окремо стурбовані кількістю ДТП з пішоходами – таких аварій було 117. У них загинули 34 людини, а ще 85 постраждали. Як правило, причинами аварій стають перевищення швидкості водіями, недотримання безпечної дистанції та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть. Пішоходів закликали переходити дорогу тільки у встановлених місцях і при цьому переконуватися в безпечності переходу та використовувати світловідбивні елементи в темну пору доби.

