Live

Про ядерну енергію міркують у Харкові; сумна статистика ДТП – підсумки 8 січня

Оригінально 23:00   08.01.2026
Оксана Якушко
Про ядерну енергію міркують у Харкові; сумна статистика ДТП – підсумки 8 січня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 8 січня.

Терехов висловився за міні-ядерне обладнання для порятунку енергетики

 

Аварійні відключення сьогодні застосували у Харкові та регіоні. Причиною стала складна ситуація в енергетиці країни. Уночі та вранці росіяни масовано атакували енергооб’єкти в кількох областях. За даними Укренерго, станом на ранок знеструмлена була більшість абонентів сусідньої з Харківщиною Дніпропетровської області. Також значні проблеми зі струмом виникли на Запоріжжі. Харків у цей час продовжує оговтуватися від ударів по двох ключових ТЕЦ. Міський голова Ігор Терехов у етері «Радіо НВ» відзначив, що ще з двадцять другого року пропонував змінити підхід до функціонування енергетичної системи в Україні. Зараз, на його думку, ця потреба стала критичною. Серед того, що пропонує мер на найближчу перспективу –  розміщувати енергетичні об’єкти під землею. Надалі, в разі встановлення стабільного миру, потрібно буде переходити на альтернативну енергетику. При цьому Терехов висловився за встановлення міні-ядерного обладнання та загалом розвиток ядерної енергетики.

 

Руйнації в центрі Харкова: завали розібрали на 85%

 

У Харкові продовжують розбирати завали в середмісті, що утворилися внаслідок удару двох «іскандерів» 2 січня. Кількість загиблих залишається тією самою – шість людей. У лікарнях досі знаходяться семеро постраждалих, повідомила пресслужба ХОВА. За словами Ігоря Терехова, руйнації від цих «прильотів» жахливі – подібних у Харкові не було з першого року повномасштабного вторгнення. Загалом пошкоджено понад сорок дев’ять будинків, вилетіло більш як тисяча триста вікон.

 

Смертельна пожежа: вогнеборці знайшли тіло в 14-поверхівці

 

Смертельна пожежа сталася в Харкові сьогодні вдень. Палало технічне приміщення на першому поверсі 14-поверхівки на вулиці Тарасенка. У ДСНС повідомили: горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. На місці рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, хто він – ще з’ясовують. Ще двох мешканців вивели із задимленої зони. Вогонь оперативно загасили, а причину пожежі встановлюють.

 

Кількість ДТП на Харківщині за рік зросла на 15%

 

На 15% зросла кількість ДТП на Харківщині за рік. Про це свідчить статистика, яку підбило Головне управління Нацполіції в Харківській області. За даними поліціянтів, у 2025 в регіоні сталося 2899 аварій. Причому 707 із них – з потерпілими. Загинули 116 людей. Ще майже 900 отримали травми. У поліції відзначили, що окремо стурбовані кількістю ДТП з пішоходами – таких аварій було 117. У них загинули 34 людини, а ще 85 постраждали. Як правило, причинами аварій стають перевищення швидкості водіями, недотримання безпечної дистанції та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть. Пішоходів закликали переходити дорогу тільки у встановлених місцях і при цьому переконуватися в безпечності переходу та використовувати світловідбивні елементи в темну пору доби.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 8 січня: 

  1. Здійснилося: бізнесу Харківщини обіцяють гроші на відновлення, але є нюанси 📹
  2. ХАЦ заблукав у чотирьох соснах? Деталі про дорогі “пінії” в Харкові
  3. «Ви військовий?»: стрілянина на території ЖК в Харкові, НПУ відкрила справу 📹
Автор: Оксана Якушко
Популярно
Про ядерну енергію міркують у Харкові; сумна статистика ДТП – підсумки 8 січня
Про ядерну енергію міркують у Харкові; сумна статистика ДТП – підсумки 8 січня
08.01.2026, 23:00
«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати
«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати
02.01.2026, 11:58
Циклон прийшов на Харківщину: у найближчу годину буде сильний буревій
Циклон прийшов на Харківщину: у найближчу годину буде сильний буревій
08.01.2026, 20:45
Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста
Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста
08.01.2026, 21:43
Як вимикатимуть світло 9 січня у Харкові й області: графіки
Як вимикатимуть світло 9 січня у Харкові й області: графіки
08.01.2026, 20:18
Новини Харкова – головне 8 січня: аварійні відключення, стрілянина у дворі
Новини Харкова – головне 8 січня: аварійні відключення, стрілянина у дворі
08.01.2026, 22:06

Новини за темою:

08.01.2026
Новини Харкова – головне 8 січня: аварійні відключення, стрілянина у дворі
07.01.2026
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
07.01.2026
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
06.01.2026
У РФ знайшли заміну С-300 для ударів по Харкову – підсумки 6 січня
06.01.2026
Новини Харкова – головне за 6 січня: Водохреще, ДТП, фейк про отруту


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Про ядерну енергію міркують у Харкові; сумна статистика ДТП – підсумки 8 січня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 8 січня.".