Пожежа у 14-поверхівці в Харкові: загинув чоловік, двох людей врятували (фото)

Події 15:23   08.01.2026
Вікторія Яковенко
Пожежа у 14-поверхівці в Харкові: загинув чоловік, двох людей врятували (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про загоряння у 14-поверховому будинку на вулиці Тарасенка в Слобідському районі рятувальники отримали 8 січня о 12:56, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Вогонь охопив домашні речі на площі 10 м кв у технічному приміщенні на першому поверсі. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, особа якого встановлюється. Із задимленої зони вогнеборці врятували двох мешканців», – зазначили у ДСНС.

О 13:18 вогонь локалізували, о 14:02 – повністю загасили. На місці працювали 12 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, 7 січня пожежа сталася в середмісті Харкова. Вогонь охопив четвертий поверх 6-поверхівки в Театральному провулку. Розпочалася пожежа в одному з офісних приміщень, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини. Що саме та чому загорілося, ще встановлюють. На місці було сильне задимлення. Вогнеборці врятували вісім людей.

Читайте також: «Ви військовий?»: стрілянина на території ЖК в Харкові, НПУ відкрила справу

Автор: Вікторія Яковенко
