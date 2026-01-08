Live

Пожар в 14-этажке в Харькове: погиб мужчина, двух человек спасли (фото)

Происшествия 15:23   08.01.2026
Виктория Яковенко
Пожар в 14-этажке в Харькове: погиб мужчина, двух человек спасли (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщение о возгорании в 14-этажном доме по улице Тарасенко в Слободском районе спасатели получили 8 января в 12:56, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Огонь охватил домашние вещи на площади 10 кв. м в техническом помещении на первом этаже. В очаге пожара спасатели обнаружили тело мужчины, личность которого устанавливается. Из задымленной зоны пожарные спасли двух жителей», — отметили в ГСЧС.

В 13:18 огонь локализовали, в 14:02 — полностью потушили. На месте работали 12 спасателей и три единицы техники ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, 7 января пожар произошел в центре Харькова. Огонь охватил четвертый этаж 6-этажки в Театральном переулке. Начался пожар в одном из офисных помещений, сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины. Что именно и почему загорелось, еще не устанавливают. На месте было сильное задымление. Пожарные спасли восемь человек.

Читайте также: «Вы военный?»: стрельба на территории ЖК в Харькове, НПУ открыла дело

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
К непогоде, которая придет в ночь на 9 января на Харьковщину, готовятся — ХОВА
К непогоде, которая придет в ночь на 9 января на Харьковщину, готовятся — ХОВА
08.01.2026, 18:27
Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
08.01.2026, 21:43
Циклон пришел на Харьковщину: в ближайшее время будет сильный ураган
Циклон пришел на Харьковщину: в ближайшее время будет сильный ураган
08.01.2026, 20:45
Новости Харькова – главное 8 января: аварийные отключения, стрельба во дворе
Новости Харькова – главное 8 января: аварийные отключения, стрельба во дворе
08.01.2026, 22:06
О ядерной энергии думают в Харькове; печальная статистика ДТП – итоги 8 января
О ядерной энергии думают в Харькове; печальная статистика ДТП – итоги 8 января
08.01.2026, 23:00

Новости по теме:

06.01.2026
Стали известны подробности смертельного пожара в Харькове (фото)
06.01.2026
В Харькове в огне погиб 94-летний мужчина – причину назвали в ГСЧС
05.01.2026
Трое людей погибли в бытовых пожарах в Харькове и области – ГСЧС
03.01.2026
В Харькове под завалами могут находиться пять человек (фото/видео)
03.01.2026
Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пожар в 14-этажке в Харькове: погиб мужчина, двух человек спасли (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 января 2026 в 15:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о возгорании в 14-этажном доме по улице Тарасенко в Слободском районе спасатели получили 8 января в 12:56, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".