Пожар в 14-этажке в Харькове: погиб мужчина, двух человек спасли (фото)

Сообщение о возгорании в 14-этажном доме по улице Тарасенко в Слободском районе спасатели получили 8 января в 12:56, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Огонь охватил домашние вещи на площади 10 кв. м в техническом помещении на первом этаже. В очаге пожара спасатели обнаружили тело мужчины, личность которого устанавливается. Из задымленной зоны пожарные спасли двух жителей», — отметили в ГСЧС.

В 13:18 огонь локализовали, в 14:02 — полностью потушили. На месте работали 12 спасателей и три единицы техники ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 7 января пожар произошел в центре Харькова. Огонь охватил четвертый этаж 6-этажки в Театральном переулке. Начался пожар в одном из офисных помещений, сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины. Что именно и почему загорелось, еще не устанавливают. На месте было сильное задымление. Пожарные спасли восемь человек.