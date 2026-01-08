О ядерной энергии думают в Харькове; печальная статистика ДТП – итоги 8 января

МГ «Объектив» напоминает главные новости 8 января.

<br />

Аварийные отключения сегодня задействовали в Харькове и регионе. Причиной послужила сложная ситуация в энергетике страны. Ночью и утром россияне массированно атаковали энергообъекты в нескольких областях. По данным Укрэнерго, на утро обесточено было большинство абонентов соседней с Харьковщиной Днепропетровской области. Также значительные проблемы с током возникли в Запорожье. Харьков в настоящее время продолжает приходить в себя от ударов по двум ключевым ТЭЦ. Мэр Игорь Терехов в эфире «Радио НВ» отметил, что еще с 2022 года предлагал изменить подход к функционированию энергетической системы в Украине. Сейчас, по его мнению, эта потребность стала критической. Среди предлагаемого мэром на ближайшую перспективу – размещать энергетические объекты под землей. В дальнейшем в случае установления стабильного мира нужно будет переходить на альтернативную энергетику. При этом Терехов высказался за установку мини-ядерного оборудования и развитие ядерной энергетики.

В Харькове продолжают разбирать завалы в центре города, образовавшиеся в результате удара двух «искандеров» 2 января. Количество погибших остается прежним – шесть человек. В больницах до сих пор находятся семь пострадавших, сообщила пресс-служба ХОВА. По словам Игоря Терехова, разрушения от этих «прилетов» ужасающие – подобных в Харькове не было с первого года полномасштабного вторжения. Всего повреждено более сорока девяти домов, вылетело более тысячи трехсот окон.

Смертельный пожар произошел в Харькове сегодня днем. Пылало техническое помещение на первом этаже 14-этажки на улице Тарасенко. В ГСЧС сообщили: горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров. На месте спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, кто он — еще выясняют. Еще двоих жителей вывели из задымленной зоны. Огонь оперативно потушили, а причину пожара устанавливают.

На 15% выросло количество ДТП в Харьковской области за год. Об этом свидетельствует статистика, подведенная Главным управлением Нацполиции в Харьковской области. По данным полицейских, в 2025 году в регионе произошло 2899. Причем 707 из них – с пострадавшими. Погибли 116 человек. Еще почти 900 получили травмы. В полиции отметили, что отдельно озабочены количеством ДТП с пешеходами – таких аварий было 117. В них погибли 34 человека, а еще 805 пострадали. Как правило, причинами аварий становятся превышение скорости водителями, несоблюдение безопасной дистанции и нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков. Пешеходов призвали переходить дорогу только в установленных местах и ​​при этом убеждаться в безопасности перехода и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

МГ «Объектив» также сообщала 8 января: