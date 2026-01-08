У Харкові й області – аварійні відключення світла, діють і погодинні графіки
Для стабілізації ситуації в енергосистемі в Харкові та області застосовують аварійні відключення, пишуть в АТ «Харківобленерго».
Там додали, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
«Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання», – звернулись енергетики.
Нагадаємо, в.о. Міністра енергетики України Артем Некрасов зазначив, що українська енергетика сьогодні переживає один із найскладніших періодів за весь час повномасштабної війни. Напередодні увечері росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Як повідомляли місцеві ЗМІ, вибухи лунали в районі Придніпровської ТЕС. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайвороненко повідомив, що ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури, який живив більшість районів області. Крім блекаутів, у регіонах почалися проблеми з водою.
