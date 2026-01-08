На Харьковщине – аварийные отключения света, действуют и почасовые графики
Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области применяют аварийные отключения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».
Там добавили, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.
«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – обратились энергетики.
Напомним, и.о. Министр энергетики Украины Артем Некрасов отметил, что украинская энергетика сегодня переживает один из самых сложных периодов за все время полномасштабной войны. Накануне вечером россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Днепропетровской области. Как сообщали местные СМИ, взрывы раздавались в районе Приднепровской ТЭС. Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайвороненко сообщил, что враг атаковал объект критической инфраструктуры, питавший большинство районов области. Кроме блэкаутов, в регионах начались проблемы с водой.
