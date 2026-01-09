Live

Затримуються 42 потяги, суттєво запізнюються харківські – УЗ

Транспорт 09:55   09.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ця ніч видалася складною для всіх, зокрема – і для залізничників, констатували у АТ “Укрзалізниця”. Відомо про затримку 42 поїздів. 

Через пошкодження контактної мережі елементами сторонньої лінії 110 кВ, яка проходить поруч і була повалена негодою, продовжуємо долати затримки на Київщині“, – зазначали в УЗ.

Завдяки резервним тепловозам курсують такі рейси:

  • №743/744 Славсько – Дарниця

  • №21/22 Харків — Львів

  • №15/16 Ворохта – Харків

  • №79/80 Львів — Дніпро

О 09:00 залізничники поінформували, що через обледеніння контактної мережі затримуються 42 потяги. З них 18 – далекого сполучення та 24 приміські рейси. Найбільші затримки стосуються таких поїздів:

  • 79/80 Львів – Дніпро (+6:42)
  • 63/64 Перемишль — Харків (+6:17)
  • 111/112 Львів — Ізюм (+6:17)
  • 5/6 Ясіня – Запоріжжя (+6:07)
  • 45/46 Харків — Ужгород (+5:45)
  • 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45)
  • 41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)

Розклад поїздів пасажири можуть переглянути за посиланням.

