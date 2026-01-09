Затримуються 42 потяги, суттєво запізнюються харківські – УЗ

Ця ніч видалася складною для всіх, зокрема – і для залізничників, констатували у АТ “Укрзалізниця”. Відомо про затримку 42 поїздів.

“Через пошкодження контактної мережі елементами сторонньої лінії 110 кВ, яка проходить поруч і була повалена негодою, продовжуємо долати затримки на Київщині“, – зазначали в УЗ.

Завдяки резервним тепловозам курсують такі рейси:

№743/744 Славсько – Дарниця

№21/22 Харків — Львів

№15/16 Ворохта – Харків

№79/80 Львів — Дніпро

О 09:00 залізничники поінформували, що через обледеніння контактної мережі затримуються 42 потяги. З них 18 – далекого сполучення та 24 приміські рейси. Найбільші затримки стосуються таких поїздів:

79/80 Львів – Дніпро (+6:42)

63/64 Перемишль — Харків (+6:17)

111/112 Львів — Ізюм (+6:17)

5/6 Ясіня – Запоріжжя (+6:07)

45/46 Харків — Ужгород (+5:45)

61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45)

41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)

Розклад поїздів пасажири можуть переглянути за посиланням.