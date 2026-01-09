Задерживаются 42 поезда, существенно опаздывают харьковские – УЗ

Эта ночь выдалась сложной для всех, в том числе – и для железнодорожников, констатировали в АО «Укрзалізниця». Известно о задержке 42 поездов.

«Из-за повреждения контактной сети элементами посторонней линии 110 кВ, которая проходит рядом и была свергнута непогодой, продолжаем преодолевать задержки в Киевской области», – отмечали в УЗ.

Благодаря резервным тепловозам курсируют такие рейсы:

№743/744 Славско — Дарница

№21/22 Харьков — Львов

№15/16 Ворохта — Харьков

№79/80 Львов — Днепр

В 09:00 железнодорожники проинформировали, что из-за обледенения контактной сети задерживаются 42 поезда. Из них 18 – дальнего сообщения и 24 пригородных рейса. Наибольшие задержки касаются таких поездов:

79/80 Львов — Днепр (+6:42)

63/64 Перемышль — Харьков (+6:17)

111/112 Львов — Изюм (+6:17)

5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07)

45/46 Харьков — Ужгород (+5:45)

61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45)

41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)

Расписание поездов пассажиры могут посмотреть по ссылке.