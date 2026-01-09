Задерживаются 42 поезда, существенно опаздывают харьковские – УЗ
Эта ночь выдалась сложной для всех, в том числе – и для железнодорожников, констатировали в АО «Укрзалізниця». Известно о задержке 42 поездов.
«Из-за повреждения контактной сети элементами посторонней линии 110 кВ, которая проходит рядом и была свергнута непогодой, продолжаем преодолевать задержки в Киевской области», – отмечали в УЗ.
Благодаря резервным тепловозам курсируют такие рейсы:
№743/744 Славско — Дарница
№21/22 Харьков — Львов
№15/16 Ворохта — Харьков
№79/80 Львов — Днепр
В 09:00 железнодорожники проинформировали, что из-за обледенения контактной сети задерживаются 42 поезда. Из них 18 – дальнего сообщения и 24 пригородных рейса. Наибольшие задержки касаются таких поездов:
- 79/80 Львов — Днепр (+6:42)
- 63/64 Перемышль — Харьков (+6:17)
- 111/112 Львов — Изюм (+6:17)
- 5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07)
- 45/46 Харьков — Ужгород (+5:45)
- 61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45)
- 41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)
Расписание поездов пассажиры могут посмотреть по ссылке.
Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", железнодорожник, поезда, Харьков;
Дата публикации материала: 9 января 2026 в 09:55;