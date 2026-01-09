Live

Задерживаются 42 поезда, существенно опаздывают харьковские – УЗ

Транспорт 09:55   09.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Задерживаются 42 поезда, существенно опаздывают харьковские – УЗ

Эта ночь выдалась сложной для всех, в том числе – и для железнодорожников, констатировали в АО «Укрзалізниця». Известно о задержке 42 поездов. 

«Из-за повреждения контактной сети элементами посторонней линии 110 кВ, которая проходит рядом и была свергнута непогодой, продолжаем преодолевать задержки в Киевской области», – отмечали в УЗ.

Благодаря резервным тепловозам курсируют такие рейсы:

  • №743/744 Славско — Дарница

  • №21/22 Харьков — Львов

  • №15/16 Ворохта — Харьков

  • №79/80 Львов — Днепр

В 09:00 железнодорожники проинформировали, что из-за обледенения контактной сети задерживаются 42 поезда. Из них 18 – дальнего сообщения и 24 пригородных рейса. Наибольшие задержки касаются таких поездов:

  • 79/80 Львов — Днепр (+6:42)
  • 63/64 Перемышль — Харьков (+6:17)
  • 111/112 Львов — Изюм (+6:17)
  • 5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07)
  • 45/46 Харьков — Ужгород (+5:45)
  • 61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45)
  • 41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)

Расписание поездов пассажиры могут посмотреть по ссылке.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
