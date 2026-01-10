Сьогодні 10 січня 2026: яке свято та день в історії

10 січня 49 року до н.е. Цезар перетнув Рубікон. У 1776-му вийшов памфлет Томаса Пейна “Здоровий глузд”, який вплинув на розповсюдження ідеї незалежності в майбутніх США. У 1863-му в Лондоні запрацював перший у світі метрополітен. У 1934-му народився перший Президент України Леонід Кравчук. У 1946-му вперше відбулося засідання Генасамблеї ООН. У 1992-му в Україні ввели в обіг купоно-карбованці. У 2003-му Північна Корея заявила про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Свята та пам’ятні дати 10 січня

10 січня – День шанування кімнатних рослин, Всесвітній день метро та ​​День скорочення витрат на електроенергію.

Також сьогодні: День своєрідних людей, День порятунку орлів, День гіркого шоколаду, День устриць “Рокфеллер”, День дошки візуалізації (відзначають у другу суботу січня).

10 січня в історії

10 січня 49 року до нашої ери Гай Юлій Цезар із військом перетнув річку Рубікон, розпочавши похід до Риму. Докладніше.

10 січня 1776 року вийшов 47-сторінковий памфлет “Здоровий глузд” Томаса Пейна, в якому автор доводив необхідність здобуття незалежності Америкою від Великої Британії. Цей твір автор спочатку опублікував анонімно. Памфлет вважають одним із найвпливовіших в історії США, а також – “першою вірусною подією масової комунікації в Америці”.

“Перша версія брошури Пейна була надрукована всього в декількох кварталах від сучасного Національного центру Конституції в колоніальній Філадельфії в 1776 році. І вона стала вірусною, в сучасному розумінні цього слова, – пише Національний центр Конституції США. – За перші три місяці було продано 120 тисяч примірників брошури “Здоровий глузд”, а до кінця революції — 500 тисяч примірників. Орієнтовна чисельність населення колоній (без урахування афроамериканського та корінного населення Америки) становила 2,5 мільйона. За наявними оцінками, 20% колоністів мали примірник революційної брошури. За сучасними показниками продажів це становить 60 мільйонів, не враховуючи продажі за кордоном. Лише кілька книг продалися тиражем понад 60 мільйонів примірників за останні два століття, і ці книги мали переваги сучасних видавничих каналів та просування. У випадку зі “Здоровим глуздом” розголос поширювався буквально з уст в уста, оскільки люди купували брошуру та викрикували її слова на розі вулиць та в тавернах, щоб неписьменні могли почути”.

Що цікаво, сам автор памфлету народився в Англії та прожив там до 37 років. На територію колоній у Північній Америці він прибув у 1774 році, а в 1775-му став редактором “Пенсільванського журналу” та ідеологом боротьби за незалежність Америки.

У знаменитому памфлеті Пейн, зокрема, так аргументував, чому його батьківщина не має права присвоювати собі заокеанські території: “Європа, а не Англія, є батьківщиною Америки. Цей новий світ був притулком для переслідуваних шанувальників громадянської та релігійної свободи з усіх куточків Європи. Сюди вони втекли не від ніжних обіймів матері, а від жорстокості чудовиська; і це настільки вірно для Англії, що та сама тиранія, яка вигнала перших емігрантів з дому, переслідує їхніх нащадків досі”. Памфлет справив значний вплив на громадську думку в майбутніх США та, як вважають, об’єднав політиків і простих громадян навколо ідеї незалежності.

10 січня 1863 року в Лондоні відкрився перший світі метрополітен. Докладніше.

10 січня 1934 року народився Леонід Кравчук – комуніст, який став останнім головою Верховної Ради УРСР та першим Президентом України. Докладніше.

10 січня 1946 року вперше відбулося засідання Генасамблеї ООН – у Вестмінстері в Лондоні. Докладніше.

10 січня 1992 року в Україні в обіг ввели купюри, завдяки яким у 1990-ті усі громадяни країни стали мільйонерами – купоно-карбованці, або просто купони. Докладніше.

10 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією.

10 січня 2003 року Північна Корея заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Докладніше.

Церковне свято 10 січня

10 січня вшановують пам’ять святителя Григорія, єпископа Ниського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода 10 січня ясна, то літо буде спекотним і сухим, а весна – ранньою.

Якщо багато снігу, то й хліба буде багато.

Якщо йде сухий сніг, то погода протягом року більше буде посушливою. Якщо мокрий – дощовою.

Що не можна робити 10 січня

Не можна ворожити на майбутнє.

Не можна без поважних причин скаржитися на здоров’я.

Не можна лихословити.