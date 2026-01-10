Сегодня 10 января 2026: какой праздник и день в истории

10 января 49 года до н.э. Цезарь пересек Рубикон. В 1776-м вышел памфлет Томаса Пейна «Здравый смысл», повлиявший на распространение идеи независимости в будущих США. В 1863-м в Лондоне заработал первый в мире метрополитен. В 1934-м родился первый Президент Украины Леонид Кравчук. В 1946-м впервые состоялось заседание Генассамблеи ООН. В 1992-м в Украине ввели в обращение купоно-карбованцы. В 2003-м Северная Корея заявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Праздники и памятные даты 10 января

10 января – День благодарности комнатным растениям, Всемирный день метро и День сокращения расходов на электроэнергию.

Также сегодня: День своеобразных людей, День спасения орлов, День горького шоколада, День устриц «Рокфеллер», День доски визуализации (отмечают во вторую субботу января).

10 января в истории

10 января 49 года до нашей эры Гай Юлий Цезарь с войском пересек реку Рубикон, начав поход в Рим. Подробнее.

10 января 1776 года вышел 47-страничный памфлет «Здравый смысл» Томаса Пейна, в котором автор обосновывал необходимость обретения независимости Америкой от Великобритании. Это произведение автор поначалу опубликовал анонимно. Памфлет считают одним из самых влиятельных в истории США, а также – «первым вирусным событием массовой коммуникации в Америке».

«Первая версия брошюры Пейна была напечатана всего в нескольких кварталах от современного Национального центра Конституции в колониальной Филадельфии в 1776 году. И она стала вирусной, в современном понимании этого слова, — пишет Национальный центр Конституции США. — За первые три месяца было продано 120 тысяч экземпляров брошюры «Здравый смысл». Примерная численность населения колоний (без учета афроамериканского и коренного населения Америки) составляла 2,5 миллиона. По имеющимся оценкам, 20% колонистов имели экземпляр революционной брошюры. По современным показателям продаж это составляет 60 миллионов, не считая продаж за рубежом. Только несколько книг продались тиражом более 60 миллионов экземпляров за последние два столетия, и эти книги имели преимущества современных издательских каналов и продвижения. В случае со «Здравым смыслом» информация распространялась буквально из уст в уста, поскольку люди покупали брошюру и выкрикивали ее слова на углу улиц и в тавернах, чтобы неграмотные могли услышать».

Что интересно, сам автор памфлета родился в Англии и прожил там до 37 лет. На территорию колоний в Северной Америке он прибыл в 1774 году, а в 1775-м стал редактором «Пенсильванского журнала» и идеологом борьбы за независимость Америки.

В знаменитом памфлете Пейн, в частности, так аргументировал, почему его родина не имеет права присваивать себе заокеанские территории: «Европа, а не Англия, является родиной Америки. Этот новый мир был убежищем для преследуемых сторонников гражданской и религиозной свободы со всех уголков Европы. Сюда они бежали не от нежных объятий матери, а от жестокости чудовища; и это настолько верно для Англии, что та самая тирания, изгнавшая первых эмигрантов из дома, преследует их потомков до сих пор». Памфлет оказал значительное влияние на общественное мнение в будущих США и, как полагают, объединил политиков и простых граждан вокруг идеи независимости.

10 января 1863 года в Лондоне открылся первый в мире метрополитен. Подробнее.

10 января 1934 года родился Леонид Кравчук – коммунист, ставший последним председателем Верховного Совета УССР и первым Президентом Украины. Подробнее.

10 января 1946 года впервые состоялось заседание Генассамблеи ООН – в Вестминстере в Лондоне. Подробнее.

10 января 1992 года в Украине в обращение ввели купюры, благодаря которым в 1990-е все граждане страны стали миллионерами – купоно-карбованцы, или просто купоны. Подробнее.

10 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Бразилией, Чили и Великобританией.

10 января 2003 года Северная Корея заявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Подробнее.

Церковный праздник 10 января

10 января чтят память святителя Григория, епископа Нисского. Подробнее.

Народные приметы

Если погода 10 января ясная, то лето будет жарким и сухим, а весна – ранней.

Если много снега, то хлеба будет много.

Если идет сухой снег, то погода в течение года будет более засушливой. Если мокрый – дождливой.

Что нельзя делать 10 января

Нельзя гадать на будущее.

Нельзя без уважительных причин жаловаться на здоровье.

Нельзя злословить.