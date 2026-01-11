Live

ГШ: у районах Вовчанська, Куп’янська і не тільки йшла РФ в атаки на Харківщині

Фронт 08:34   11.01.2026
Олена Нагорна
П’ятнадцять разів атакували росіяни на Харківщині протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зупинили шість атак супротивника у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

На Куп’янському напрямку було дев’ять атак військових РФ. Оборонці відбили штурми у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, три бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 654 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки.

Автор: Олена Нагорна
