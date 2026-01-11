В районах Волчанска, Купянска и не только шла РФ в атаки на Харьковщине — ГШ

Live

Фронт 08:34   11.01.2026
Елена Нагорная
Пятнадцать раз атаковали россияне в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении отбили шесть атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское и Вильча.

На Купянском направлении было девять атак военных РФ. Защитники отбили штурмы в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Богуславки.

Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, три боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 654 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 134 единицы автомобильной техники.

Читайте также: Планы РФ на Харьковщину, Терехов заговорил о ядерной энергетике — обзор фронта

Автор: Елена Нагорная
