В районах Волчанска, Купянска и не только шла РФ в атаки на Харьковщине — ГШ
Пятнадцать раз атаковали россияне в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении отбили шесть атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское и Вильча.
На Купянском направлении было девять атак военных РФ. Защитники отбили штурмы в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Богуславки.
Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, три боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 654 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 134 единицы автомобильной техники.
