Мороз, вітер і ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 12 січня

У понеділок, 12 січня, у Харкові та області вночі ще йтиме сніг. Вранці та вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 12 до 14 градусів морозу, вдень – від 8 до 10 із позначкою «мінус», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме 11-16 морозу, вдень – 7-12 морозу.

Вітер уночі західний – 7-12 м/с, вдень південно-західний – 5-10 м/с.

Вночі у Харкові та області погодні умови відповідатимуть І рівню небезпечності (жовтий). Прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с та ожеледицю.

Нагадаємо, анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. Сильний снігопад тривав з ранку і до пізнього вечора. На посилений режим роботи перейшли усі служби регіону, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для забезпечення безперебійного руху станом на 19:30 було задіяно 107 одиниць спецтехніки. Загалом розчистили 730 кілометрів доріг місцевого значення та висипали на них 490 тонн фракційних матеріалів. Завдяки цим заходам усі автодороги були проїзними, рух транспорту не зупинявся, стверджував Синєгубов. У Чугуївському районі полісмени допомагали діставати автомобілі зі снігових заметів. З великим снігом боролися й у Харкові, із залученням значної кількості спецтехніки. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, станом на 14:00 в обласному центрі випало 7 мм опадів. Таку кількість трактують як значну. У середині дня містян попереджали, що автобуси, тролейбуси та трамваї через негоду можуть затримуватись. Щоб безперешкодно завершити роботи з прибирання снігу, у мерії закликали харків’ян за можливості обмежити пересування транспортом та не залишати припарковані автівки вздовж доріг, у дворах та на узбіччях.