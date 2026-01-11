Мороз, ветер и гололед: прогноз погоды по Харькову и области на 12 января

В понедельник, 12 января, в Харькове и области ночью еще будет идти снег. Утром и днем без существенных осадков. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 12 до 14 градусов мороза, днем – от 8 до 10 с отметкой «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит 11-16 мороза, днем – 7-12 мороза.

Ветер ночью западный — 7-12 м/с, днем юго-западный — 5-10 м/с.

Ночью в Харькове и области погодные условия будут соответствовать I уровню опасности (желтый). Прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с и гололед.

Напомним, анонсированный циклон пришел на Харьковщину 11 января. Сильный снегопад продолжался с утра и до позднего вечера. На усиленный режим работы перешли все службы региона, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения по состоянию на 19:30 было задействовано 107 единиц спецтехники. Всего расчистили 730 километров дорог местного значения и высыпали на них 490 тонн фракционных материалов. Благодаря этим мерам все автодороги были проездными, движение транспорта не останавливалось, утверждал Синегубов. В Чугуевском районе полицейские помогали доставать автомобили из снежных заносов. С большим снегом боролись и в Харькове, с привлечением значительного количества спецтехники. По данным Регионального центра по гидрометеорологии, по состоянию на 14:00 в областном центре выпало 7 мм осадков. Такое количество трактуют как значительное. В середине дня горожан предупреждали, что автобусы, троллейбусы и трамваи из-за непогоды могут задерживаться. Чтобы беспрепятственно завершить работы по уборке снега, в мэрии призвали харьковчан по возможности ограничить передвижение на транспорте и не оставлять припаркованные авто вдоль дорог, во дворах и на обочинах.