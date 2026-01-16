П’ять боїв йдуть на Харківщині: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще п’ять боїв тривають. Противник намагається йти вперед у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.
На Куп’янському напрямку ворог намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 98 боїв, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, співзасновник та аналітик «DeepState» Роман Погорілий повідомив, що у Вовчанську погіршується ситуація. За його даними, «червона» зона активно поширюється у місті, а також збільшується «сіра» зона навколо населеного пункту.
