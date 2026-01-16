Live

П’ять боїв йдуть на Харківщині: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ

Фронт 16:43   16.01.2026
Вікторія Яковенко
П'ять боїв йдуть на Харківщині: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще п’ять боїв тривають. Противник намагається йти вперед у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.

На Куп’янському напрямку ворог намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 98 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, співзасновник та аналітик «DeepState» Роман Погорілий повідомив, що у Вовчанську погіршується ситуація. За його даними, «червона» зона активно поширюється у місті, а також збільшується «сіра» зона навколо населеного пункту.

Читайте також: На Куп’янському напрямку у РФ «все йде криво», що туди підтягують – Коваленко

Автор: Вікторія Яковенко
