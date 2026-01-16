Пять боев идут на Харьковщине: где атакует враг, сообщил Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три вражеских атаки, еще пять боев продолжаются. Противник пытается идти вперед в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарное, Дегтярное и в сторону Круглого.
На Купянском направлении враг пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 98 боев, отметили в Генштабе.
Напомним, соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый сообщил, что в Волчанске ухудшается ситуация. По его данным, «красная» зона активно распространяется в городе, а также увеличивается «серая» зона вокруг населенного пункта.
Читайте также: На Купянском направлении у РФ «все идет криво», что туда тянут – Коваленко
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
