Сьогодні 16 січня 2026: яке свято та день в історії

З 16 січня 27 року до нашої ери заведено розпочинати відлік історії Римської імперії. У цей день 1605 року вийшла друком перша частина роману “Дон Кіхот”. У 1918-му в УНР ухвалили закон про “Про народну армію”. У 1919-му Директорія УНР оголосила війну радянській Росії. У 1957-му в Ліверпулі відкрився “The Cavern Club”, в якому починав виступати гурт “The Beatles”. У 1969-му, протестуючи проти радянського вторгнення до Чехословаччини, здійснив самоспалення студент Ян Палах. У 1991-му розпочалася військова операція проти Іраку – “Буря в пустелі”. У 2014-му в Україні ухвалили “Диктаторські закони”.

Свята та пам’ятні дати 16 січня

16 січня – Міжнародний день гострої та гарячої їжі та Всесвітній день “The Beatles”.

Третя п’ятниця січня – це Міжнародний день фетиша.

Також сьогодні: День дракона, День льодовара.

16 січня в історії

16 січня 27 року до нашої ери римський Сенат надав Гаю Юлію Цезарю Октавіану титул Августа. З цієї дати заведено розпочинати відлік історії Римської імперії. Докладніше.

16 січня (деякі джерела вказують 17 січня) 1605 року вийшла перша частина роману Мігеля де Сервантеса Сааведра “Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі”, який ми всі звикли називати просто “Дон Кіхот”. Цю книгу часто називають першим сучасним романом. Чи це так, можна дискутувати. Але вплив твору Сервантеса в розвитку світової літератури – незаперечний.

“Шедевр Мігеля де Сервантеса запровадив літературні новації, небачені раніше. Історія збіднілого дворянина, захопленого читанням надмірної кількості лицарських романів, назавжди змінила історію літератури, а її культурний вплив резонує й сьогодні”, – пише про цю книгу BiblioBlog.

Навіть ті, хто ніколи не тримав у руках роману Сервантеса, швидше за все знають про боротьбу з вітряками, початок якій поклав саме головний герой роману. Книга залишається сучасною навіть за 400 років після виходу – і сюжетом, і мовою, і літературними прийомами, які застосував автор. Так, у цьому творі, одному з перших у літературі, використаний прийом “кілька голосів” – тобто розповідь йде не від однієї людини (автора чи головного персонажа), а від кількох. Автор талановито пародіює пишномовні лицарські романи, демонструє тонке почуття гумору, переплітає реальність із вигадкою, змушуючи читача сумніватися, що правда, а що ні. Але при цьому просуває чимало важливих і глибоких думок, створює образи справжнього духовного лицарства та щирої дружби. Мабуть, саме тому роман пройшов крізь часи та перекладений 140 мовами. Свого часу його називали “найдрукованішою книгою після Біблії”.

16 січня 1918 року в УНР ухвалили закон про “Про народну армію”. Докладніше.

16 січня 1919 року Директорія УНР оголосила війну більшовицькій Росії. Докладніше.

16 січня 1957 року в англійському Ліверпулі відкрився The Cavern Club – культовий заклад, в якому розпочинав зліт на музичний олімп гурт The Beatles. Докладніше.

16 січня 1969 року здійснив самоспалення чеський студент Ян Палах. Докладніше.

16 січня 1991 року розпочалася “Буря в пустелі” – операція коаліції 28 країн у Перській затоці проти Іраку. Докладніше.

16 січня 1992 року Буркіна-Фасо визнала незалежність України.

16 січня 2014 року в Україні ухвалили “Диктаторські закони”. Докладніше.

Церковне свято 16 січня

16 січня – День поклоніння чесним веригам (кайданам) апостола Петра. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо сонце на заході червоне, то завтра буде мороз.

Хутровина 16 січня – до холодного та дощового літа.

Якщо день морозний, то літо буде посушливим і спекотним.

Що не можна робити 16 січня

Заборонено працювати з будь-якими гострими предметами.

Не можна прати речі.

Не можна виносити з оселі сміття.