Сегодня 16 января 2026: какой праздник и день в истории

С 16 января 27 года до нашей эры принято начинать отсчет истории Римской империи. В этот день 1605 года вышла первая часть романа «Дон Кихот». В 1918-м в УНР приняли закон о «О народной армии». В 1919-м Директория УНР объявила войну советской России. В 1957-м в Ливерпуле открылся The Cavern Club, в котором начинала выступать группа The Beatles. В 1969-м, протестуя против советского вторжения в Чехословакию, совершил самосожжение студент Ян Палах. В 1991-м началась военная операция против Ирака — «Буря в пустыне». В 2014-м в Украине приняли «Диктаторские законы».

Праздники и памятные даты 16 января

16 января – Международный день острой и горячей пищи и Всемирный день The Beatles.

Третья пятница января – это Международный день фетиша.

Также сегодня: День дракона, День ледника.

16 января в истории

16 января 27 года до нашей эры римский Сенат предоставил Гаю Юлию Цезарю Октавиану титул Августа. С этой даты принято начинать отсчет истории Римской империи. Подробнее.

16 января (некоторые источники указывают 17 января) 1605 года вышла первая часть романа Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», который мы все привыкли называть просто «Дон Кихот». Эту книгу часто называют первым современным романом. Так ли это, можно дискутировать. Но влияние произведения Сервантеса на развитие мировой литературы – неоспоримо.

«Шедевр Мигеля де Сервантеса ввел литературные новации, невиданные раньше. История обедневшего дворянина, увлеченного чтением чрезмерного количества рыцарских романов, навсегда изменила историю литературы, а ее культурное влияние резонирует и сегодня», – пишет об этой книге BiblioBlog.

Даже те, кто никогда не держал в руках романа Сервантеса, скорее всего, знают о борьбе с ветряными мельницами, начало которой положил именно главный герой романа. Книга остается современной даже через 400 лет после выхода – и по сюжету, и по языку, и по литературным приемам, которые использовал автор. Так, в этом произведении, одном из первых в литературе, использован прием «нескольких голосов» — то есть рассказ идет не от одного человека (автора или главного персонажа), а от нескольких. Автор талантливо пародирует высокопарные рыцарские романы, демонстрирует тонкое чувство юмора, переплетает реальность с выдумкой, заставляя читателя сомневаться, что правда, а что нет. Но при этом продвигает немало важных и глубоких мыслей, создает образы подлинного духовного рыцарства и искренней дружбы. Вероятно, именно поэтому роман прошел сквозь времена и переведен на 140 языков. В свое время его называли «самой печатаемой книгой после Библии».

16 января 1918 года в УНР приняли закон о «О народной армии». Подробнее.

16 января 1919 года Директория УНР объявила войну большевистской России. Подробнее.

16 января 1957 года в английском Ливерпуле открылся The Cavern Club – культовое заведение, в котором начинала взлет на музыкальный олимп группа The Beatles. Подробнее.

16 января 1969 года совершил самосожжение чешский студент Ян Палах. Подробнее.

16 января 1991 года началась «Буря в пустыне» — операция коалиции 28 стран в Персидском заливе против Ирака. Подробнее.

16 января 1992 года Буркина-Фасо признала независимость Украины.

16 января 2014 года в Украине приняли «Диктаторские законы». Подробнее.

Церковный праздник 16 января

16 января – День поклонения честным веригам (оковам) апостола Петра. Подробнее.

Народные приметы

Если солнце на закате красное, завтра будет мороз.

Метель 16 января – к холодному и дождливому лету.

Если день морозный, то лето будет засушливым и жарким.

Что нельзя делать 16 января

Запрещено работать с какими-либо острыми предметами.

Нельзя стирать вещи.

Нельзя выносить из дома мусор.