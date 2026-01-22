Загинули волонтери; 11 черг відключень на Харківщині – підсумки 22 січня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 22 січня.

Трагедія на Харківщині. Двоє волонтерів загинули сьогодні вдень у Козачій Лопані. Чоловіки 35 та 63 років розвозили хліб нечисленним мешканцям, які досі живуть у прикордонному селищі. По цивільній автівці волонтерів ударив російський FPV-дрон. Обидва чоловіки загинули, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Приблизно в той самий час інший дрон влетів у цивільну автівку в Руській Лозовій. Двоє чоловіків, які були всередині, вижили. Вони вчасно змогли покинути салон. Одному з них, 70-річному, знадобилася допомога медиків. Загрози його життю немає.

Без електрики на Харківщині сьогодні одночасно залишалися понад 400 тисяч абонентів. Такі дані навів на брифінгу зранку в.о. гендиректора Харківобленерго В’ячеслав Кравцов. Він уточнив: сьогодні задіяли 10 черг графіків аварійних відключень та ще одну – спеціальних аварійних відключень. Ці спеціальні обмеження – більш об’ємні. Стандартні погодинні графіки також ніхто не скасовував. Кравцов назвав ситуацію в енергосистемі дуже складною. На Харківщині пошкоджена значна кількість обладнання.

Ще одну підозру через зловживання на єВідновленні отримав уже колишній заступник начальника Ізюмської МВА. Харківська обласна прокуратура повідомила версію слідства. Посадовець, який головував у Комісії з розгляду питань компенсації за зруйноване житло, «допоміг» жінці купити квартиру в Одесі за більш як 2 мільйони гривень. За даними пресслужби прокуратури, ця жінка вже після деокупації Ізюма придбала там пошкоджений приватний будинок. І подала заяву на отримання житлового сертифіката. Хоча не мала на це права, адже не була власницею будинку тоді, коли по ньому «прилетіло». Щобільше початково будинок підлягав відновленню. Як вийти з цією ситуації, жінці, за версією слідства, підказав той самий заступник мера Ізюма. Він рекомендував самостійно «доламати» будинок. До цього процесу власниця залучила знайомого, який розбив стіни, вікна та перекриття будівлі. Ці руйнації видали за наслідки обстрілів, а посадовець забезпечив позитивне рішення підпорядкованої комісії. Тож жінка отримала житловий сертифікат, який і використала для переселення до морського узбережжя. Посадовець уже має схожу справу проти себе в суді. А власниця нерухомості в Одесі отримала підозру в пособництві злочину.

Не викидати ялинки в пакетах закликали фахівці «Благоустрою». Також новорічні деревця просять не обмотувати скотчем. Це заважає утилізації рослин. Адже, як правило, їх подрібнюють. Щоб це зробити, співробітникам “Благоустрою” доводиться вручну знімати пакування. Наразі, за даними пресслужби міськради, в Харкові комунальники вже утилізували понад 120 кубометрів ялинок.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 22 січня: