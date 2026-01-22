Загинули волонтери; 11 черг відключень на Харківщині – підсумки 22 січня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 22 січня.
Двох волонтерів убив російський FPV-дрон у Козачій Лопані
Трагедія на Харківщині. Двоє волонтерів загинули сьогодні вдень у Козачій Лопані. Чоловіки 35 та 63 років розвозили хліб нечисленним мешканцям, які досі живуть у прикордонному селищі. По цивільній автівці волонтерів ударив російський FPV-дрон. Обидва чоловіки загинули, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Приблизно в той самий час інший дрон влетів у цивільну автівку в Руській Лозовій. Двоє чоловіків, які були всередині, вижили. Вони вчасно змогли покинути салон. Одному з них, 70-річному, знадобилася допомога медиків. Загрози його життю немає.
Без світла одночасно були 400 тисяч абонентів
Без електрики на Харківщині сьогодні одночасно залишалися понад 400 тисяч абонентів. Такі дані навів на брифінгу зранку в.о. гендиректора Харківобленерго В’ячеслав Кравцов. Він уточнив: сьогодні задіяли 10 черг графіків аварійних відключень та ще одну – спеціальних аварійних відключень. Ці спеціальні обмеження – більш об’ємні. Стандартні погодинні графіки також ніхто не скасовував. Кравцов назвав ситуацію в енергосистемі дуже складною. На Харківщині пошкоджена значна кількість обладнання.
Доламала будинок в Ізюмі, щоб купити квартиру в Одесі
Ще одну підозру через зловживання на єВідновленні отримав уже колишній заступник начальника Ізюмської МВА. Харківська обласна прокуратура повідомила версію слідства. Посадовець, який головував у Комісії з розгляду питань компенсації за зруйноване житло, «допоміг» жінці купити квартиру в Одесі за більш як 2 мільйони гривень. За даними пресслужби прокуратури, ця жінка вже після деокупації Ізюма придбала там пошкоджений приватний будинок. І подала заяву на отримання житлового сертифіката. Хоча не мала на це права, адже не була власницею будинку тоді, коли по ньому «прилетіло». Щобільше початково будинок підлягав відновленню. Як вийти з цією ситуації, жінці, за версією слідства, підказав той самий заступник мера Ізюма. Він рекомендував самостійно «доламати» будинок. До цього процесу власниця залучила знайомого, який розбив стіни, вікна та перекриття будівлі. Ці руйнації видали за наслідки обстрілів, а посадовець забезпечив позитивне рішення підпорядкованої комісії. Тож жінка отримала житловий сертифікат, який і використала для переселення до морського узбережжя. Посадовець уже має схожу справу проти себе в суді. А власниця нерухомості в Одесі отримала підозру в пособництві злочину.
Не викидати ялинки у пакетах закликають комунальники
Не викидати ялинки в пакетах закликали фахівці «Благоустрою». Також новорічні деревця просять не обмотувати скотчем. Це заважає утилізації рослин. Адже, як правило, їх подрібнюють. Щоб це зробити, співробітникам “Благоустрою” доводиться вручну знімати пакування. Наразі, за даними пресслужби міськради, в Харкові комунальники вже утилізували понад 120 кубометрів ялинок.
МГ “Об’єктив” також повідомляла 22 січня:
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: головні новини, итоги дня, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Загинули волонтери; 11 черг відключень на Харківщині – підсумки 22 січня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 23:00;