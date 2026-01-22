Погибли волонтеры; 11 очередей отключений на Харьковщине – итоги 22 января

МГ «Объектив» напоминает главные новости 22 января.

<br />

Трагедия в Харьковской области. Двое волонтеров погибли сегодня днем ​​в Казачьей Лопани. Мужчины 35 и 63 лет развозили хлеб немногочисленным жителям, которые до сих пор живут в пограничном поселке. По гражданскому авто волонтеров ударил российский FPV-дрон. Оба мужчины погибли, сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко. Приблизительно в то же время другой дрон влетел в гражданский автомобиль в Русской Лозовой. Двое мужчин, которые были внутри, выжили. Они вовремя смогли покинуть салон. Одному из них, 70-летнему, понадобилась помощь медиков. Угрозы его жизни нет.

Без электричества в Харьковской области сегодня одновременно оставались более 400 тысяч абонентов. Такие данные привел на брифинге утром и. гендиректора Харьковоблэнерго Вячеслав Кравцов. Он уточнил: сегодня задействовали 10 очередей графиков аварийных отключений и еще один специальных аварийных отключений. Эти специальные ограничения – более объемные. Стандартные почасовые графики тоже никто не отменял. Кравцов назвал ситуацию в энергосистеме очень сложной. В Харьковской области повреждено значительное количество оборудования.

Еще одно подозрение из-за злоупотребления на єВідновленні получил уже бывший заместитель начальника Изюмской МВА. Харьковская областная прокуратура сообщила версию следствия. Чиновник, председательствовавший в Комиссии по рассмотрению вопросов компенсации за разрушенное жилье, «помог» женщине купить квартиру в Одессе за более 2 миллионов гривен. По данным пресс-службы прокуратуры, эта женщина уже после деоккупации Изюма приобрела там поврежденный частный дом. И подала заявление на получение жилищного сертификата. Хотя не имела на это права, ведь не была владелицей дома тогда, когда по нему «прилетело». Более, первоначально дом подлежал восстановлению. Как выйти из этой ситуации, женщине, по версии следствия, подсказал тот же заместитель мэра Изюма. Он рекомендовал самостоятельно доломать дом. К этому процессу владелица привлекла знакомого, разбившего стены, окна и перекрытия здания. Эти разрушения выдали за последствия обстрелов, а чиновник обеспечил положительное решение подчиненной комиссии. Женщина получила жилищный сертификат, который и использовала для переселения к морскому побережью. Чиновник уже имеет похожее дело против себя в суде. А владелица недвижимости в Одессе получила подозрение в пособничестве преступления.

Не выбрасывать елки в пакетах призвали специалисты «Благоустройства». Также новогодние деревья просят не обматывать скотчем. Это мешает утилизации растений. Ведь, как правило, их измельчают. Чтобы это сделать, сотрудникам благоустройства приходится вручную снимать упаковку. По данным прес-службы горсовета, в Харькове коммунальщики уже утилизировали более 120 кубометров елок.

МГ «Объектив» также сообщала 22 января: