У Харкові пролунав вибух, Терехов підтвердив “приліт” (оновлено)

Події 17:52   31.01.2026
Оксана Горун
БпЛА "Молния". Ілюстративне фото. Джерело: reibert.info

У Харкові близько 17:30 31 січня пролунав вибух. Перед цим у місті гули сирени повітряної тривоги.

Доповнено о 17:52. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що удар “молнии” припав по гаражному кооперативу в Харкові. Без постраждалих.

Доповнено о 17:43. Терехов підтвердив “приліт” у місті. За його даними, БпЛА типу “Молния” вдарив по околиці.

17:37. Жителів міста попереджали про загрозу БпЛА типу “Молния”.

Моніторингові канали повідомляли про безпілотник, який залітав на Північну Салтівку.

Читайте також: Масові замінування: на Харківщині перевірили 248 об’єктів

Нагадаємо, зараз між Україною та РФ нібито “енергетичне перемир’я”, умови якого до кінця не зрозумілі. Інформація про нього з’явилася 29 січня. Усе почалося із витоків у телеграм-каналах російських військових блогерів. А коли українські джерела висловили обґрунтовані сумніви щодо таких домовленостей, на сцені з’явився президент США Дональд Трамп. Він заявив, що отримав особисту обіцянку від Путіна – “не бити по Києву та інших містах України протягом тижня”. Коли саме завершиться цей тиждень і куди саме не Путін обіцяв не бити, Трамп не уточнив.

