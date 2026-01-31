У Харкові пролунав вибух, Терехов підтвердив “приліт” (оновлено)

У Харкові близько 17:30 31 січня пролунав вибух. Перед цим у місті гули сирени повітряної тривоги.

Доповнено о 17:52. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що удар “молнии” припав по гаражному кооперативу в Харкові. Без постраждалих.

Доповнено о 17:43. Терехов підтвердив “приліт” у місті. За його даними, БпЛА типу “Молния” вдарив по околиці.

17:37. Жителів міста попереджали про загрозу БпЛА типу “Молния”.

Моніторингові канали повідомляли про безпілотник, який залітав на Північну Салтівку.

Нагадаємо, зараз між Україною та РФ нібито “енергетичне перемир’я”, умови якого до кінця не зрозумілі. Інформація про нього з’явилася 29 січня. Усе почалося із витоків у телеграм-каналах російських військових блогерів. А коли українські джерела висловили обґрунтовані сумніви щодо таких домовленостей, на сцені з’явився президент США Дональд Трамп. Він заявив, що отримав особисту обіцянку від Путіна – “не бити по Києву та інших містах України протягом тижня”. Коли саме завершиться цей тиждень і куди саме не Путін обіцяв не бити, Трамп не уточнив.