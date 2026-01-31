В Харькове прогремел взрыв, Терехов подтвердил «прилет» (обновлено)

В Харькове около 17:30 31 января прогремел взрыв. Перед этим в городе прозвучали сирены воздушной тревоги.

Дополнено в 17:52. Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что удар «Молнии» пришелся по гаражному кооперативу в Харькове. Без пострадавших.

Дополнено в 17:43. Терехов подтвердил «прилет» в городе. По его данным, БпЛА типа «Молния» ударил по окраине.

17:37. Жителей города предупреждали об угрозе БпЛА типа «Молния».

Мониторинговые каналы сообщали о беспилотнике, который залетал на Северную Салтовку.

Напомним, сейчас между Украиной и РФ якобы «энергетическое перемирие», условия которого до конца не ясны. Информация о нем появилась 29 января. Все началось с утечек в Telegram-каналах российских военных блогеров. А когда украинские источники высказали обоснованные сомнения в таких договоренностях, на сцене появился президент США Дональд Трамп. Он заявил, что получил личное обещание от Путина – «не бить по Киеву и другим городам Украины в течение недели». Когда именно завершится эта неделя и куда именно не Путин обещал «не бить», Трамп не уточнил.