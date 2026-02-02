Крижаний Харків і удар по ринку – підсумки 2 лютого

МГ “Об’єктив” нагадує про основні події понеділка, 2 лютого.

Терор «молниями» Харкова триває. Протягом дня в місті неодноразово оголошували тривогу через загрозу цих безпілотників. Один із БпЛА долетів до Слобідського району. Там він посеред дня вдарив по місцевому ринку. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що постраждали двоє людей, понівечені кілька торгових павільйонів. За даними ДСНС, також дісталося транспортній зупинці та вантажівці. Вибух у Харкові чули також уранці. Моніторингові канали повідомляли про рух у бік міста «шахеда». Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про приліт за межами населених пунктів громади. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Енергетичне перемир’я – все. Розпочавшись у невстановлений момент, воно вичерпалося раніше, ніж анонсував Дональд Трамп. Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив: за добу фіксували російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах. За даними заступника міністра енергетики Артема Некрасова, знеструмлення через обстріли є в тому числі на Харківщині. У Харкові та області задіяли графіки аварійних відключень. Утім прицільних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України не було.

Пасажирський автобус потрапив у ДТП у Харкові. За даними поліції, це сталося близько 11 ранку на вулиці Тарасенка. Просто поруч зі стадіоном «Металіст». Попередньо – громадський транспорт не надав перевагу в русі автівці «Хюндай Тюксон». І зіштовхнувся з нею. Єдиний постраждалий – 73-річний водій автобуса. Він у лікарні.

Харків’янам не здалося. Такого січня дійсно не було дуже давно. Точніше – 55 років. Про це свідчать синоптики. У коментарі медіагрупі «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова відзначила: схожі погодні умови спостерігали в 1970 році. Незвичною була як температура, так і кількість опадів. Їх випало 257 % від місячної норми. А температура була нижчою за звичну середньомісячну на 2,3 градуса.

Крижаний дощ, який поливав Харківщину кілька діб, залишив по собі згадку у вигляді дерев, що вкриті ожеледдю. Гілки та бруньки на них від цього не вимерзнуть, запевнив Сергій Авраменко – головний науковий співробітник Інституту рослинництва в Харкові. Навпаки – шар криги захищає гілки від особливо низьких температур. Але є інша проблема: якщо ожеледь протримається довше, ніж п’ять днів, бруньки почнуть задихатися. Особливо небезпечно стане в разі, якщо крига витримає два тижні. Проте таке стається дуже зрідка. У разі зміни погоди найближчим часом, рослини суттєво не постраждають.

