Ледяной Харьков и удар по рынку – итоги 2 февраля

МГ «Объектив» напоминает об основных событиях понедельника, 2 февраля.

Террор «молниями» Харькова продолжается. В течение дня в городе неоднократно объявляли тревогу из-за угроз этих беспилотников. Один из БПЛА долетел до Слободского района. Там он посреди дня ударил по местному рынку. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что пострадали два человека, изуродованные несколько торговых павильонов. По данным ГСЧС, также досталось транспортной остановке и грузовику. Взрыв в Харькове слышали также утром. Мониторинговые каналы сообщали о движении в сторону города «шахеда». Председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о прилете за пределами населенных пунктов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Энергетическое перемирие – все. Начавшись в неустановленный момент, оно иссякло раньше, чем анонсировал Дональд Трамп. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил: через сутки фиксировали российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и пограничных общинах. По данным заместителя министра энергетики Артема Некрасова, обесточивание из-за обстрелов есть в том числе на Харьковщине. В Харькове и области задействовали график аварийных отключений. Впрочем, прицельных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины не было.

Пассажирский автобус попал в ДТП в Харькове. По данным полиции, это произошло около 11 утра на улице Тарасенко, рядом со стадионом «Металлист». Предварительно – общественный транспорт не пропустил автомобиль «Хюндай Тюксон». И столкнулся с ним. Единственный пострадавший – 73-летний водитель автобуса. Он находится в больнице.

Харьковчанам не показалось. Такого января действительно не было слишком давно. Точнее – 55 лет. Об этом свидетельствуют синоптики. В комментарии медиагруппе «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова отметила: схожие погодные условия наблюдали в 1970 году. Необычным было как температура, так и количество осадков. Их выпало 257 % месячной нормы. А температура была ниже привычной среднемесячной на 2,3 градуса.

Ледяной дождь, поливавший Харьковщину несколько суток, оставил после себя напоминание в виде деревьев, покрытых льдом. Ветви и почки от них не вымерзнут, заверил Сергей Авраменко – главный научный сотрудник Института растениеводства в Харькове. Напротив – слой льда защищает ветки от особо низких температур. Но есть другая проблема: если гололед продержится дольше пяти дней, почки начнут задыхаться. Особенно опасно станет в случае, если лед выдержит две недели. Однако такое происходит очень редко. В случае изменения погоды в ближайшее время растения существенно не пострадают.

