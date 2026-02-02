Як 3 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
3 лютого, з 00:00 до 24:00, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
1.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
2.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
2.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
3.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
3.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
5.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
5.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
6.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
6.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
Список адрес за чергами – тут.
