Як 3 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

3 лютого, з 00:00 до 24:00, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

2.2 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

3.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

5.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Список адрес за чергами – тут.