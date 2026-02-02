Как 3 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики
3 февраля, с 00:00 до 24:00, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
1.2 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
2.1 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
2.2 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
3.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
3.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
4.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
4.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
5.1 01:30–08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
5.2 01:30-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
6.1 01:30-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
6.2 01:30-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
Список адресов за очередями — здесь.
