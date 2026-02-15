ДТП з трьома автівками на Полтавському Шляху в Харкові: загинула жінка (фото)

Аварія, в якій загинула людина, сталася близько 15:20 15 лютого на вулиці Полтавський Шлях у Харкові.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, Volkswagen Passat під керуванням 43-річного водія виїхав на зустрічну смугу і врізався у зустрічний Chevrolet Volt під керуванням 32-річної жінки з подальшим зіткненням даної автівки з Renault Kangoo.

Водій Volkswagen дістав тілесні ушкодження та був доправлений до лікарні, 55-річна пасажирка загинула.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Обставини та причини ДТП встановлюють.