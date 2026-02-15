Live

ДТП з трьома автівками на Полтавському Шляху в Харкові: загинула жінка (фото)

Події 18:51   15.02.2026
Олена Нагорна
ДТП з трьома автівками на Полтавському Шляху в Харкові: загинула жінка (фото)

Аварія, в якій загинула людина, сталася близько 15:20 15 лютого на вулиці Полтавський Шлях у Харкові.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, Volkswagen Passat під керуванням 43-річного водія виїхав на зустрічну смугу і врізався у зустрічний Chevrolet Volt під керуванням 32-річної жінки з подальшим зіткненням даної автівки з Renault Kangoo.

Водій Volkswagen дістав тілесні ушкодження та був доправлений до лікарні, 55-річна пасажирка загинула.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Обставини та причини ДТП встановлюють.

Читайте також: Чоловік впав з ескалатора у ТРЦ «Нікольський» у Харкові: деталі від поліції 📹

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Новини Харкова — головне за 16 лютого: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 16 лютого: як минула ніч
16.02.2026, 07:28
Сьогодні 16 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 лютого 2026: яке свято та день в історії
16.02.2026, 06:00
Як відключатимуть електроенергію в Харківській області 16 лютого – графік
Як відключатимуть електроенергію в Харківській області 16 лютого – графік
15.02.2026, 20:13
Шквали, дощ, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 16 лютого
Шквали, дощ, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 16 лютого
15.02.2026, 20:00
На утеплювачі під час відновлення дому в Харкові розбазарили 3 млн: аналіз ХАЦ
На утеплювачі під час відновлення дому в Харкові розбазарили 3 млн: аналіз ХАЦ
15.02.2026, 22:02
ДТП з трьома автівками на Полтавському Шляху в Харкові: загинула жінка (фото)
ДТП з трьома автівками на Полтавському Шляху в Харкові: загинула жінка (фото)
15.02.2026, 18:51

Новини за темою:

13.02.2026
Четверо людей постраждали у ДТП на Харківщині: поліція шукає свідків
12.02.2026
Гнав 120 км/год, загинули дві людини: вирок водію на Харківщині (відео)
09.02.2026
У Харкові п’яний водій врізався в припарковане авто – патрульна поліція
05.02.2026
Кількість ДТП на Харківщині зросла у січні: вісім людей загинули
02.02.2026
У Харкові – ДТП з автобусом Karsan, постраждав водій (фото, відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ДТП з трьома автівками на Полтавському Шляху в Харкові: загинула жінка (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2026 в 18:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія, в якій загинула людина, сталася близько 15:20 15 лютого на вулиці Полтавський Шлях у Харкові.".