ДТП з трьома автівками на Полтавському Шляху в Харкові: загинула жінка (фото)
Аварія, в якій загинула людина, сталася близько 15:20 15 лютого на вулиці Полтавський Шлях у Харкові.
Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, Volkswagen Passat під керуванням 43-річного водія виїхав на зустрічну смугу і врізався у зустрічний Chevrolet Volt під керуванням 32-річної жінки з подальшим зіткненням даної автівки з Renault Kangoo.
Водій Volkswagen дістав тілесні ушкодження та був доправлений до лікарні, 55-річна пасажирка загинула.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Обставини та причини ДТП встановлюють.
- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, новини Харкова, поліція Харківський області;
Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2026 в 18:51