ДТП с тремя авто на Полтавском Шляхе в Харькове: погибла женщина (фото)
Авария, в которой погиб человек, произошла около 15:20 15 февраля на улице Полтавский Шлях в Харькове.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, Volkswagen Passat под управлением 43-летнего водителя выехал на встречную полосу и врезался во встречный Chevrolet Volt под управлением 32-летней женщины с последующим столкновением данного авто с Renault Kangoo.
Водитель Volkswagen получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, 55-летняя пассажирка погибла.
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, полиция Харьковской области;
15 февраля 2026 в 18:51