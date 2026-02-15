Live

ДТП с тремя авто на Полтавском Шляхе в Харькове: погибла женщина (фото)

Происшествия 18:51   15.02.2026
Елена Нагорная
Авария, в которой погиб человек, произошла около 15:20 15 февраля на улице Полтавский Шлях в Харькове.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, Volkswagen Passat под управлением 43-летнего водителя выехал на встречную полосу и врезался во встречный Chevrolet Volt под управлением 32-летней женщины с последующим столкновением данного авто с Renault Kangoo.

Водитель Volkswagen получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, 55-летняя пассажирка погибла.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают.

Автор: Елена Нагорная
