Чоловік просив 85 тис. грн за відстрочку від мобілізації на Харківщині

Чоловік наполегливо пропонував оформити документи для відстрочки від призову, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Наприкінці травня 2025 року житель Богодухова запропонував своєму знайомому, що проходив ВЛК, допомогти з оформленням документів для відстрочки від призову. Ділок спершу отримав відмову, але згодом він почав діяти більш наполегливо. Він заявив чоловіку, що за рішенням комісії той придатний до військової служби та підлягає мобілізації.

В той же час ділок запевнив «клієнта», що він може вплинути на рішення посадових осіб та офіційно встановити факт догляду за матір’ю, що у подальшому слугуватиме підставою для відстрочки. Мати «замовника» жодної допомоги не потребувала. За «послугу» ділок попросив 85 тис. гривень.

У вересні правоохоронці затримали його під час отримання грошей.

Прокурор направив стосовно чоловіка обвинувачення за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку. Обвинуваченого судитимуть у Богодухівському райсуді Харківської області.